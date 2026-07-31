Мирра Андреева: «Хотите верьте, хотите нет, но в этом году я не ставила перед собой никаких целей»

Андреева о неудачах на турнирах: я принимаю любой исход.

Мирра Андреева рассказала о работе с Кончитой Мартинес и целях на сезон.

– Как сложились ваши отношения с Кончитой?

– Мне кажется, мы очень сблизились, проводим вместе много времени. Мы работаем уже больше двух лет, и сейчас она стала для меня почти членом семьи. Я часто провожу время с ее семьей, а она – с моей. Мне очень нравится быть рядом с ней и на корте, и за его пределами. Она замечательный человек.

Наверное, я уже сказала ей слишком много комплиментов, пора остановиться (смеется). Но она отличный тренер и прекрасный человек. Мне очень нравится с ней работать и проводить время.

– Как после первого титула на «Большом шлеме» ты смогла переключиться и поставить перед собой новые цели? На чем ты хочешь сосредоточиться до конца сезона?

– Хотите верьте, хотите нет, но в этом году я не ставила перед собой никаких целей. Конечно, каждый раз, приезжая на турнир, я хочу победить всех соперниц. Но мы все понимаем, что невозможно выигрывать абсолютно каждый турнир.

Поэтому я спокойно отношусь к любому результату. Конечно, я очень хочу побеждать – это моя цель на каждом турнире. Но я принимаю любой исход. Стараюсь двигаться от матча к матчу, не думать о том, с кем играю и на каком турнире выступаю. Мне кажется, именно тогда я показываю свой лучший теннис.

– После «Уимблдона» ты взяла паузу на 11 дней. Почему тебе был так необходим этот отдых?

– Казалось, что у меня уже давно не было возможности по-настоящему отдохнуть. Начиная с грунтового сезона я сыграла пять турниров подряд и почти на каждом проходила далеко по сетке.

Если взять Линц, Штутгарт, Мадрид и Рим, то за эти четыре турнира у меня было всего два полноценных выходных. Нужно было постоянно переезжать, тренироваться, привыкать к новым условиям.

Мне очень хотелось просто побыть дома, провести время с семьей. Я очень давно не видела свою собаку. Хотелось ненадолго забыть о теннисе. Этот отдых помог мне психологически восстановиться, – сказала Андреева в интервью на жеребьевке тысячника в Торонто.