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  4. Турсунов о прорыве Лютовой: «166-я в чемпионской гонке. Дотянет до итогового? 😂»

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Турсунов о прорыве Лютовой: «166-я в чемпионской гонке. Дотянет до итогового? 😂»

Дмитрий Турсунов отреагировал на выход Кристины Лютовой в полуфинал турнира в Мемфисе.

«Ну и, конечно, утомительно постоянно поздравлять Кристину с победами. Уже полуфинал! Следующая соперница – Калиева или Стернс. Вполне реализуемо, на мой взгляд!

174-я в рейтинге. Обогнала Варвару Лепченко, которая на 24 года старше. 166-я в чемпионской гонке. Молодец! Дотянет до итогового? 😂», – написал Турсунов в своем телеграм-канале.

16-летняя россиянка выиграла матч в WTA. Она с 10 лет не выезжает из США

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Турсунова
logoДмитрий Турсунов
logoКристина Лютова
logoПейтон Стернс
logoВарвара Лепченко
logoЭльвина Калиева
logoWTA
logoATP
logoMemphis Classic

Комментарии

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Это Дмитрий так Кристине выиграть дебютный шлем пожелал, я правильно понимаю? Он же в курсе, что до 18 лет существуют определённые ограничения в плане количества взрослых турниров, и что восьмёрка уже сейчас закрыется 3494 очками :-)
С Димой-костоломом точно не дотянула бы.
ОтветAlex19
С Димой-костоломом точно не дотянула бы.
Он прав! Ну играет хорошо девочка на 250….толку! 500 или 1000 вряд ли прошла бы второй тур! Уровень игры низкий, как и того же Бублика! Нужно думать..
Оч странно слышать подобный стеб от тренера в адрес молоденькой совсем спортсменки. Будет круто, если однажды, добившись реальных высот она ему это смачно припомнит. Хотела бы это увидеть
Лютова - ты мне нужен ###..
Лютует Кристина
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