Турсунов о прорыве Лютовой: «166-я в чемпионской гонке. Дотянет до итогового? 😂»
Дмитрий Турсунов отреагировал на выход Кристины Лютовой в полуфинал турнира в Мемфисе.
«Ну и, конечно, утомительно постоянно поздравлять Кристину с победами. Уже полуфинал! Следующая соперница – Калиева или Стернс. Вполне реализуемо, на мой взгляд!
174-я в рейтинге. Обогнала Варвару Лепченко, которая на 24 года старше. 166-я в чемпионской гонке. Молодец! Дотянет до итогового? 😂», – написал Турсунов в своем телеграм-канале.
16-летняя россиянка выиграла матч в WTA. Она с 10 лет не выезжает из США
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Турсунова
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