Турсунов о прорыве Лютовой: «166-я в чемпионской гонке. Дотянет до итогового? 😂»

Дмитрий Турсунов отреагировал на выход Кристины Лютовой в полуфинал турнира в Мемфисе.

«Ну и, конечно, утомительно постоянно поздравлять Кристину с победами. Уже полуфинал! Следующая соперница – Калиева или Стернс . Вполне реализуемо, на мой взгляд!

174-я в рейтинге. Обогнала Варвару Лепченко , которая на 24 года старше. 166-я в чемпионской гонке. Молодец! Дотянет до итогового? 😂», – написал Турсунов в своем телеграм-канале.

16-летняя россиянка выиграла матч в WTA. Она с 10 лет не выезжает из США