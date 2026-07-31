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  4. Лютова после выхода в 1/2 финала в Мемфисе: «Все, что сейчас происходит, похоже на чудо»

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Лютова после выхода в 1/2 финала в Мемфисе: «Все, что сейчас происходит, похоже на чудо»
Лютова о выходе в полуфинал WTA 250 в Мемфисе: это только начало.

Кристина Лютова поделилась эмоциями после победы над Кэтрин Макнелли в четвертьфинале турнира WTA 250 в Мемфисе – 6:3, 6:4.

– Кристина, поздравляем! За счет чего удалось выиграть такой непростой матч в двух сетах?

– Боже... Всем привет! Я безумно счастлива. Это мой первый полуфинал на турнире WTA. Все, что сейчас происходит, похоже на чудо. Я очень благодарна за этот момент.

Она очень сильная соперница, и матч получился тяжелым. В начале второго сета она заметно прибавила и стала показывать свой лучший теннис. В тот момент все решала психология.

– Но тебе удалось переломить ход второго сета.

– Да. Думаю, сегодня она показала один из своих лучших матчей в этом сезоне. А мне удалось изменить ситуацию благодаря тому, что я успокоилась, перестала нервничать и просто продолжила играть так же, как в первом сете. Старалась ни о чем лишнем не думать.

– Это впечатляет. Не каждый способен хладнокровно справиться с таким давлением. Твоя невероятная неделя продолжается – ты впервые вышла в полуфинал турнира WTA. Что для тебя значит это достижение?

– Это очень многое для меня значит. Ради таких моментов я работала всю жизнь, с самого детства. Но это только начало. Я хочу продолжать работать и двигаться дальше, – сказала Лютова в интервью на корте.

16-летняя россиянка выиграла матч в WTA. Она с 10 лет не выезжает из США

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoWTA
logoКристина Лютова
logoКэтрин Макнелли
logoMemphis Classic

Комментарии

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Всем бы нашим теннисистам такие нервы. Кристина просто удивила самообладанием. Вытянуть практически проигранный сет - дорогого стоит. Удачи в полуфинале! Пусть сказка продолжается!
ОтветEvgen Vynokurov
Всем бы нашим теннисистам такие нервы. Кристина просто удивила самообладанием. Вытянуть практически проигранный сет - дорогого стоит. Удачи в полуфинале! Пусть сказка продолжается!
А кто соперница в 1/2?
ОтветУдарв
А кто соперница в 1/2?
Стирнс/Калиева. Пока первый взяла именно Калиева. Но Пейтон ведёт с брейком во втором
В первом сете с 1-3 пять геймов подряд взяла, а во втором с 0-4 шесть подряд. Это характер, присущий чемпионам. И ей всего 16 лет. Огромное будущее у неё.
ОтветAlexus7
В первом сете с 1-3 пять геймов подряд взяла, а во втором с 0-4 шесть подряд. Это характер, присущий чемпионам. И ей всего 16 лет. Огромное будущее у неё.
бред не городи
Ответdinamo39
бред не городи
Какой бред? 🤣
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