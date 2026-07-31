Лютова после выхода в 1/2 финала в Мемфисе: «Все, что сейчас происходит, похоже на чудо»

Лютова о выходе в полуфинал WTA 250 в Мемфисе: это только начало.

Кристина Лютова поделилась эмоциями после победы над Кэтрин Макнелли в четвертьфинале турнира WTA 250 в Мемфисе – 6:3, 6:4.

– Кристина, поздравляем! За счет чего удалось выиграть такой непростой матч в двух сетах?

– Боже... Всем привет! Я безумно счастлива. Это мой первый полуфинал на турнире WTA. Все, что сейчас происходит, похоже на чудо. Я очень благодарна за этот момент.

Она очень сильная соперница, и матч получился тяжелым. В начале второго сета она заметно прибавила и стала показывать свой лучший теннис. В тот момент все решала психология.

– Но тебе удалось переломить ход второго сета.

– Да. Думаю, сегодня она показала один из своих лучших матчей в этом сезоне. А мне удалось изменить ситуацию благодаря тому, что я успокоилась, перестала нервничать и просто продолжила играть так же, как в первом сете. Старалась ни о чем лишнем не думать.

– Это впечатляет. Не каждый способен хладнокровно справиться с таким давлением. Твоя невероятная неделя продолжается – ты впервые вышла в полуфинал турнира WTA. Что для тебя значит это достижение?

– Это очень многое для меня значит. Ради таких моментов я работала всю жизнь, с самого детства. Но это только начало. Я хочу продолжать работать и двигаться дальше, – сказала Лютова в интервью на корте.

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