  1. Спортс
  2. Теннис
  3. Новости

  4. 16-летняя Лютова отыграла двойной брейк во 2-м сете и вышла в полуфинал на первом турнире WTA в карьере

0
16-летняя Лютова отыграла двойной брейк во 2-м сете и вышла в полуфинал на первом турнире WTA в карьере

16-летняя Кристина Лютова обыграла Кэтрин Макнелли в четвертьфинале турнира в Мемфисе – 6:3, 6:4.

Во втором сете россиянка уступала со счетом 0:4, а затем взяла шесть геймов подряд.

Лютова играет первый турнир на уровне тура и вышла в полуфинал.

Россиянка стала первой теннисисткой младше 17 лет с апреля 2025 года, пробившейся в 1/2 финала турнира WTA. Тогда это удалось 16-летней Джульете Парехе на турнире в Боготе.

За выход в финал она поборется с победительницей пары Пейтон СтернсЭльвина Калиева.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoWTA
logoКристина Лютова
logoКэтрин Макнелли
logoПейтон Стернс
logoMemphis Classic
logoЭльвина Калиева
logoДжульета Пареха

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Тем временем спорц: "Кто такая эта ваша Лютова? Выкладываем на главной статью про Таггер!"
Ответchemical brother
Тем временем спорц: "Кто такая эта ваша Лютова? Выкладываем на главной статью про Таггер!"
Нет, ну, кстати, сам материал неплохой, но да куда актуальнее он смотрелся бы здесь неделей ранее, после победы над Крейчиковой, например. Или финала как такового.
Отвечая на ваш вопрос, как пример Данилович. Но она прошла как LL
Ответchemical brother
Тем временем спорц: "Кто такая эта ваша Лютова? Выкладываем на главной статью про Таггер!"
К России эта Лютова тоже отношения иметь скоро не будет, семейка полит.беженцев в Америке, ну какая россиянка?)
Ну, Кристина! Не устаешь приятно удивлять! Сегодня классно принимала, отличный процент первой подачи, играла умно. Но главное, это самообладание. Так вытянуть казалось бы проигранный сет! Ну просто молодчина!
Смотрел специально. Думаю, далеко может пойти, если с возрастом стабильности добавит. А так - машет и справа и слева очень достойно для 16 лет.
Кристина, молодец! Давай так же дальше!
ОтветSirrin
Кристина, молодец! Давай так же дальше!
И продолжила дальше, выйдя в финал!))
Ого, из ниоткуда появляется смена уже Мирре)
Шучу, конечно, но мало ли... Кстати, были ли в истории WTA прецеденты, когда дебютировавшая на уровне WTA теннисистка сходу брала титул?... Судя по откровенно бомжовскому составу турнира, шансы у Крис есть, и вполне осязаемые.
Ответchemical brother
Ого, из ниоткуда появляется смена уже Мирре) Шучу, конечно, но мало ли... Кстати, были ли в истории WTA прецеденты, когда дебютировавшая на уровне WTA теннисистка сходу брала титул?... Судя по откровенно бомжовскому составу турнира, шансы у Крис есть, и вполне осязаемые.
Мирра ещё сама только 4-й год в туре, рановато менять
Ответz0rg
Мирра ещё сама только 4-й год в туре, рановато менять
Так турнир 250, естественно там второсортно третьесортный состав.
Шаг за шагом и финал всё ближе. Удачи и успеха Кристине в полуфинале.
ОтветДок Аксель
Шаг за шагом и финал всё ближе. Удачи и успеха Кристине в полуфинале.
Есть финал! Вопрос, победным ли он будет?
ОтветRelliks153
Есть финал! Вопрос, победным ли он будет?
Сегодня посмотрим и узнаем. Но уже Кристина добилась большого успеха для себя. Девочка интересная и перспективная.
на юниорский us open заявлена и она, и чешка Октябрёва. 1-я и 2-я ракетки до 19 РТТ)))) обе не сеяные. Надеюсь будут в разных половинах сетки
ОтветГригорий Иванченко
на юниорский us open заявлена и она, и чешка Октябрёва. 1-я и 2-я ракетки до 19 РТТ)))) обе не сеяные. Надеюсь будут в разных половинах сетки
Кристина попадает в квалу взрослого USO. Ей уже не смысла играть юниорские турниры от слова совсем. С такой игрой она имеет все шансы попасть в топ-100 в этом году, и напрямую попасть на АО.
ОтветГригорий Иванченко
на юниорский us open заявлена и она, и чешка Октябрёва. 1-я и 2-я ракетки до 19 РТТ)))) обе не сеяные. Надеюсь будут в разных половинах сетки
Я бы лучше пожелала Кристине дойти до второй недели взрослого :-)
Я очень удивлюсь, если Алиса заберёт юниорский шлем на харде. Особенно при наличии такой Кристины как в этом году в сетке. И если честно я не совсем понимаю зачем она заявилась туда, а не на взрослые турниры. У неё это последний год в юниорах и скоро ещё 50 очков сгорит, если ничем не компенсирует. Я могу понять зачем она сделала это на РГ и могу понять зачем это человеку, который хоть и больше сосредоточен на взрослых турнирах, но играет именно там незадолго до этого, но тут мотивация мне не совсем понятна. Если только она параллельно не заявится на фьючерсы там же
Лютует Кристина
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Торонто (WTA). Андрееску играет с Бартунковой, Самсонова встретится с Тьен, Корнеева, Плишкова вышли во 2-й круг, Блинкова, Винус выбыли
Live
Буассон получила wild card в основу тысячника в Цинциннати, Андрееску – в квалификацию
Эала – Пегуле: «Я многому у тебя научилась, особенно твоим ударам справа по линии и кроссам слева»
Пегула о болельщиках Эалы: «Наверняка кто-то даже отпросился с работы. Не переживайте, я никому не скажу»
Вашингтон (ATP). Финал. Фриц играет с Ходаром
Live
Серена и Винус Уильямс получили wild card на парный турнир в Цинциннати
Монреаль (ATP). 1-й круг. Берреттини борется с Навоне, Боржес доиграет с Ковачевичем, Дрэйпер встретится с Атманом, Чилич – с Симабукуро
Live
Вашингтон (WTA). Эала взяла первый титул в карьере и дебютирует в топ-20
Соболенко вышла на 6-е место в истории по количеству недель подряд в статусе первой ракетки мира
Корнеева впервые прошла круг на тысячнике
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас опубликовал фото с брейдами
Фото
В Елабуге открыли новые корты филиала школы Надежды Петровой
Оже-Альяссим, Серундоло и Ходар посетили финал ЧМ-2026
Фото
Дель Потро – Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ: «Спасибо, Лео! Ты оставил нас на вершине мира!»
Алькарас сфотографировался с Ямалем и кубком после победы Испании на ЧМ
Фото
Джокович пообщался с Роналдиньо перед финалом ЧМ-2026
Видео
Рублев о финале ЧМ-2026: «У меня команда из Испании. Будет странно, если я начну поддерживать Аргентину»
Надаль перед финалом ЧМ-2026: «До сих пор помню эмоции финала ЧМ-2010 в ЮАР»
Фото
Ибрагимович и Тайсон пришли на премьеру документального фильма о Джоковиче
Фото
Дель Потро – Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026: «Спасибо, Лео! Я тебя обожаю💙»