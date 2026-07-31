16-летняя Лютова отыграла двойной брейк во 2-м сете и вышла в полуфинал на первом турнире WTA в карьере

16-летняя Кристина Лютова обыграла Кэтрин Макнелли в четвертьфинале турнира в Мемфисе – 6:3, 6:4.

Во втором сете россиянка уступала со счетом 0:4, а затем взяла шесть геймов подряд.

Лютова играет первый турнир на уровне тура и вышла в полуфинал.

Россиянка стала первой теннисисткой младше 17 лет с апреля 2025 года, пробившейся в 1/2 финала турнира WTA. Тогда это удалось 16-летней Джульете Парехе на турнире в Боготе.

За выход в финал она поборется с победительницей пары Пейтон Стернс – Эльвина Калиева .