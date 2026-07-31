16-летняя Лютова отыграла двойной брейк во 2-м сете и вышла в полуфинал на первом турнире WTA в карьере
16-летняя Кристина Лютова обыграла Кэтрин Макнелли в четвертьфинале турнира в Мемфисе – 6:3, 6:4.
Во втором сете россиянка уступала со счетом 0:4, а затем взяла шесть геймов подряд.
Лютова играет первый турнир на уровне тура и вышла в полуфинал.
Россиянка стала первой теннисисткой младше 17 лет с апреля 2025 года, пробившейся в 1/2 финала турнира WTA. Тогда это удалось 16-летней Джульете Парехе на турнире в Боготе.
За выход в финал она поборется с победительницей пары Пейтон Стернс – Эльвина Калиева.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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Отвечая на ваш вопрос, как пример Данилович. Но она прошла как LL
Шучу, конечно, но мало ли... Кстати, были ли в истории WTA прецеденты, когда дебютировавшая на уровне WTA теннисистка сходу брала титул?... Судя по откровенно бомжовскому составу турнира, шансы у Крис есть, и вполне осязаемые.
Я очень удивлюсь, если Алиса заберёт юниорский шлем на харде. Особенно при наличии такой Кристины как в этом году в сетке. И если честно я не совсем понимаю зачем она заявилась туда, а не на взрослые турниры. У неё это последний год в юниорах и скоро ещё 50 очков сгорит, если ничем не компенсирует. Я могу понять зачем она сделала это на РГ и могу понять зачем это человеку, который хоть и больше сосредоточен на взрослых турнирах, но играет именно там незадолго до этого, но тут мотивация мне не совсем понятна. Если только она параллельно не заявится на фьючерсы там же