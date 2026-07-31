Калинская проиграла Пегуле 5 из 6 матчей

Анна Калинская проиграла Джессике Пегуле в четвертьфинале WTA 500 в Вашингтоне – 3:6, 5:7.

Россиянка уступила Пегуле второй раз подряд. Теперь их статистика в личке – 1:5. Единственную победу Калинская одержала в мае 2025-го – тогда она прошла американку во втором круге турнира в Страсбурге.

Пегула, в свою очередь, 42-й раз вышла в полуфинал на уровне тура (баланс – 24:17). Она сыграет на этой стадии шестой раз в сезоне.

Дальше она встретится с Дианой Шнайдер или Людмилой Самсоновой .