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Торонто (WTA). Андреева попала в четверть с Рыбакиной и Самсоновой, Шнайдер – с Калинской, Пегулой и Швентек
Стала известна сетка тысячника в Торонто.

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Торонто, который пройдет со 2 по 13 августа.

В первой четверти сыграют Арина Соболенко (1) и Аманда Анисимова (6), а также Екатерина Александрова (15).

Александрова начнет матчем с Камиллой Осорио или квалифаером.

Во вторую четверть попали Джессика Пегула (3) и Иги Швентек (7). В этой же части сетки играют Диана Шнайдер (15) и Анна Калинская (17).

Винус Уильямс на старте поборется с Камиллой Рахимовой.

В третью четверть попали Коко Гауфф (4) и Линда Носкова (8).

Александра Эала (26) во втором круге поборется с Алисией Паркс или квалифаером.

В нижней четверти турнир начнут Мирра Андреева (5) и Елена Рыбакина (2).

На Андрееву выйдет победительница пары Каролина Плишкова – Александра Олейникова.

Людмила Самсонова начнет матчем с Джанис Тьен.

Полностью сетка здесь и здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoWTA
logoАрина Соболенко
logoАманда Анисимова
logoВероника Кудерметова
logoЕкатерина Александрова
logoИга Швентек
logoАнна Калинская
logoВинус Уильямс
logoДиана Шнайдер
logoДжессика Пегула
logoКоко Гауфф
logoЛинда Носкова
logoАлександра Эала
logoМирра Андреева
logoЕлена Рыбакина
logoКаролина Плишкова
logoЛюдмила Самсонова
logoCanadian Open

Комментарии

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Уже наверное не Андреева попала в четверть Рыбакиной и Самсоновой, а как бы наоборот.
ОтветХаскерс
Уже наверное не Андреева попала в четверть Рыбакиной и Самсоновой, а как бы наоборот.
Можно и так сказать, но как бы Рыбакина там 2-я сеяная, а Мирра 5-я..)
ОтветХаскерс
Уже наверное не Андреева попала в четверть Рыбакиной и Самсоновой, а как бы наоборот.
С точки зрения последних результатов да, но технически четверть возглавляет тот, кто выше по посеву. Но уже совсем недалёк тот день, когда Мирра будет возглавлять посев не то что в четверти, а как минимум в половине, если не во всей сетке
Ппц сетка, Берёзка-Фернандес-Осака-Рыбакина

п.с. сколько Иг или какой кусочек Иги попали в четверть к Пегуле?)
Ответz0rg
Ппц сетка, Берёзка-Фернандес-Осака-Рыбакина п.с. сколько Иг или какой кусочек Иги попали в четверть к Пегуле?)
Если б не Осака, сказал бы что сетка оптимальная.
Ответnnp165
Если б не Осака, сказал бы что сетка оптимальная.
Ну вот да. Осака сейчас набрала ход, но если Мирра будет играть так, как умеет, она должна проходить японку без особых проблем.
Да, сетка тяжелая у Мирры, после такого перерыва может и в первом своем матче Плишковой проиграть. Одно хорошо, Свитолина и Костюк в другой половине.
Кстати, Мирра участвовала в трансляции после жеребьевки, долго с ней в студии говорили.
Ответvitcold
Да, сетка тяжелая у Мирры, после такого перерыва может и в первом своем матче Плишковой проиграть. Одно хорошо, Свитолина и Костюк в другой половине. Кстати, Мирра участвовала в трансляции после жеребьевки, долго с ней в студии говорили.
Ну не то чтобы долго, минут 5. С кепкой общались больше.
А Плишковой Мирра может проиграть только если прям совсем на матч не выйдет.
Ответz0rg
Ну не то чтобы долго, минут 5. С кепкой общались больше. А Плишковой Мирра может проиграть только если прям совсем на матч не выйдет.
Разговор со Швентек видел только концовку, с ней почему-то после мужской жеребьевки говорили)
Забавно - в квале всего по 1 матчу. Так что надеюсь Блинкова и Корнеева преодолеют этот барьер
Мирра вперед!
Главное сейчас - подготовка к открытому чемпионату США по теннису, вперёд, Мирра.
За Рыбакину! Удачи Лене
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