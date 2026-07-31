Торонто (WTA). Андреева попала в четверть с Рыбакиной и Самсоновой, Шнайдер – с Калинской, Пегулой и Швентек

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Торонто, который пройдет со 2 по 13 августа.
В первой четверти сыграют Арина Соболенко (1) и Аманда Анисимова (6), а также Екатерина Александрова (15).
Александрова начнет матчем с Камиллой Осорио или квалифаером.
Во вторую четверть попали Джессика Пегула (3) и Иги Швентек (7). В этой же части сетки играют Диана Шнайдер (15) и Анна Калинская (17).
Винус Уильямс на старте поборется с Камиллой Рахимовой.
В третью четверть попали Коко Гауфф (4) и Линда Носкова (8).
Александра Эала (26) во втором круге поборется с Алисией Паркс или квалифаером.
В нижней четверти турнир начнут Мирра Андреева (5) и Елена Рыбакина (2).
На Андрееву выйдет победительница пары Каролина Плишкова – Александра Олейникова.
Людмила Самсонова начнет матчем с Джанис Тьен.
Комментарии
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п.с. сколько Иг или какой кусочек Иги попали в четверть к Пегуле?)
Кстати, Мирра участвовала в трансляции после жеребьевки, долго с ней в студии говорили.
А Плишковой Мирра может проиграть только если прям совсем на матч не выйдет.