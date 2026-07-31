Торонто (WTA). Андреева попала в четверть с Рыбакиной и Самсоновой, Шнайдер – с Калинской, Пегулой и Швентек

Стала известна сетка тысячника в Торонто.

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Торонто, который пройдет со 2 по 13 августа.

В первой четверти сыграют Арина Соболенко (1) и Аманда Анисимова (6), а также Екатерина Александрова (15).

Александрова начнет матчем с Камиллой Осорио или квалифаером.

Во вторую четверть попали Джессика Пегула (3) и Иги Швентек (7). В этой же части сетки играют Диана Шнайдер (15) и Анна Калинская (17).

Винус Уильямс на старте поборется с Камиллой Рахимовой .

В третью четверть попали Коко Гауфф (4) и Линда Носкова (8).

Александра Эала (26) во втором круге поборется с Алисией Паркс или квалифаером.

В нижней четверти турнир начнут Мирра Андреева (5) и Елена Рыбакина (2).

На Андрееву выйдет победительница пары Каролина Плишкова – Александра Олейникова.

Людмила Самсонова начнет матчем с Джанис Тьен.

Полностью сетка здесь и здесь .