Монреаль (ATP). Медведев попал в одну четверть с Шелтоном и Хачановым, Рублев – с Оже-Альяссимом

Прошла жеребьевка «Мастерса» в Монреале, который начнется 2 августа.
В верхней четверти сыграют Александр Зверев (1) и Тэйлор Фриц (7).
Там же Гаэль Монфис сыграет Камилем Майхржаком.
Во вторую четверть попали Даниил Медведев (4), действующий чемпион Бен Шелтон (5) и прошлогодний финалист Карен Хачанов (21).
На Медведева выйдет Джованни Мпетши Перрикар или Ботик ван де Зандшульп.
Джек Дрэйпер на старте сыграет с Теренсом Атманом. Победитель этой пары выйдет на Хачанова.
В третьей четверти турнир начнут Алекс де Минаур (3) и Иржи Лехечка (8).
Артур Фис (18) в первом матче встретится с Денисом Шаповаловым или Закари Свайдой.
В нижнюю четверть попали Феликс Оже-Альяссим (2), Флавио Коболли (6) и Андрей Рублев (10).
Рублев поборется во втором раунде с Даниэлем Вальехо или Шаном Цзюньчэном.
Полностью сетка здесь.
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