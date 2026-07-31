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Монреаль (ATP). Медведев попал в одну четверть с Шелтоном и Хачановым, Рублев – с Оже-Альяссимом
Стала известна сетка ATP 1000 в Монреале.

Прошла жеребьевка «Мастерса» в Монреале, который начнется 2 августа.

В верхней четверти сыграют Александр Зверев (1) и Тэйлор Фриц (7).

Там же Гаэль Монфис сыграет Камилем Майхржаком.

Во вторую четверть попали Даниил Медведев (4), действующий чемпион Бен Шелтон (5) и прошлогодний финалист Карен Хачанов (21).

На Медведева выйдет Джованни Мпетши Перрикар или Ботик ван де Зандшульп.

Джек Дрэйпер на старте сыграет с Теренсом Атманом. Победитель этой пары выйдет на Хачанова.

В третьей четверти турнир начнут Алекс де Минаур (3) и Иржи Лехечка (8).

Артур Фис (18) в первом матче встретится с Денисом Шаповаловым или Закари Свайдой.

В нижнюю четверть попали Феликс Оже-Альяссим (2), Флавио Коболли (6) и Андрей Рублев (10).

Рублев поборется во втором раунде с Даниэлем Вальехо или Шаном Цзюньчэном.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoАлександр Зверев
logoТэйлор Фриц
logoДаниил Медведев
logoКарен Хачанов
logoГаэль Монфис
logoБен Шелтон
logoБотик ван де Зандшульп
logoДжек Дрэйпер
logoДжованни Мпетши Перрикар
logoАлекс де Минаур
logoАртур Фис
logoИржи Лехечка
logoАндрей Рублев
logoДенис Шаповалов
logoФеликс Оже-Альяссим
logoФлавио Коболли
logoШан Цзюньчэн
logoCanadian Open
logoATP

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У Даниила сложная сетка можно готовиться к любому результату
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