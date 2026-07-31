Монреаль (ATP). Медведев попал в одну четверть с Шелтоном и Хачановым, Рублев – с Оже-Альяссимом

Стала известна сетка ATP 1000 в Монреале.

Прошла жеребьевка «Мастерса» в Монреале, который начнется 2 августа.

В верхней четверти сыграют Александр Зверев (1) и Тэйлор Фриц (7).

Там же Гаэль Монфис сыграет Камилем Майхржаком.

Во вторую четверть попали Даниил Медведев (4), действующий чемпион Бен Шелтон (5) и прошлогодний финалист Карен Хачанов (21).

На Медведева выйдет Джованни Мпетши Перрикар или Ботик ван де Зандшульп .

Джек Дрэйпер на старте сыграет с Теренсом Атманом. Победитель этой пары выйдет на Хачанова.

В третьей четверти турнир начнут Алекс де Минаур (3) и Иржи Лехечка (8).

Артур Фис (18) в первом матче встретится с Денисом Шаповаловым или Закари Свайдой.

В нижнюю четверть попали Феликс Оже-Альяссим (2), Флавио Коболли (6) и Андрей Рублев (10).

Рублев поборется во втором раунде с Даниэлем Вальехо или Шаном Цзюньчэном.

Полностью сетка здесь .