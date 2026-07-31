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«Игрок осознанно отказался от сдачи пробы». ITIA опубликовало полное решение по делу Вондроушовой

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) опубликовало полное решение по делу Маркеты Вондроушовой.

Чемпионку «Уимблдона»-2023 признали виновной в нарушении антидопинговых правил после отказа пройти допинг-тест 3 декабря 2025-го. Теннисистка получила четырехлетнюю дисквалификацию.

  • Вондроушова знала, что ее просят пройти допинг-контроль, но «осознанно отказалась от сдачи пробы». При этом отмечается, что чешка отказалась от теста не для того, чтобы избежать проверки. Она ошибочно считала, что допинг-контроль может проводиться только в ее заявленный 60-минутный временной слот.

  • Довод о том, что допинг-офицер нарушила процедуру, был отклонен. В решении указано, что что 60-минутное окно не ограничивает время проведения проверки, а лишь помогает организовать программу тестирования.

  • В решении отмечается, что Вондроушова могла попросить допинг-офицера подтвердить личность и полномочия, дождаться ответа своего агента или продолжить процедуру. Вместо этого она подписала форму об отказе от прохождения теста и пошла гулять с собакой.

  • Теннисистка ссылалась на тревожное расстройство, острую стрессовую реакцию и воспоминания о нападении на Петру Квитову в 2016-м. Она объясняла, что незнакомый человек пришел к ней домой вечером, когда она была одна, и это вызвало сильную тревогу. В решении говорится, что обстоятельства могли вызвать беспокойство, но не достигали уровня, который позволил бы смягчить наказание.

В итоге было решено, что стресс и тревога не освобождают спортсменку от обязанности пройти тест после уведомления допинг-офицера.

Дисквалификация Вондроушовой началась 22 июня 2026-го. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента его получения.

При этом результаты Вондроушовой, полученные на турнирах после инцидента и до начала дисквалификации, не были аннулированы. ITIA признала, что в данном случае аннулирование было бы несправедливым, поскольку последующие допинг-тесты Вондроушовой дали отрицательный результат.

С полным решением можно ознакомиться здесь.

Чемпионку «Уимблдона» забанили на 4 года – за отказ сдать допинг-пробу

В допинг-деле Вондроушовой много нарушений. Вот ее аргументы

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ITIA
logoМаркета Вондроушова
logoПетра Квитова
logoITIA
logoдопинг
logoWTA
logoCAS

Комментарии

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за ошибочную трактовку регламента - 4 года. Слава великому клостеболу, покарали преступницу.
Синнер и швентек ржут в голос, читая это)
ОтветРокко G
Синнер и швентек ржут в голос, читая это)
Синнер и Швёнтек не подписывали отказ проходить тест.
Ответgoodloser
Синнер и Швёнтек не подписывали отказ проходить тест.
Ну то есть если ты подписываешь отказ, и сдаешь тест через 3 дня (за такое время нельзя вывести из организма большую часть допинга) - это в 16 раз хуже, чем согласиться пройти тест и провалить его?
Подписала отказ и ушла гулять с собакой.

Так она сама захотела карьеру закончить, с чего вдруг столько разговоров? )
Судя по пунктам 35-39 Вондроушева с самого начала знала, что к ней пришёл допинг-офицер, вопреки ранним заявлениям.
✍️
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