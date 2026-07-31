«Игрок осознанно отказался от сдачи пробы». ITIA опубликовало полное решение по делу Вондроушовой

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) опубликовало полное решение по делу Маркеты Вондроушовой .

Чемпионку «Уимблдона »-2023 признали виновной в нарушении антидопинговых правил после отказа пройти допинг-тест 3 декабря 2025-го. Теннисистка получила четырехлетнюю дисквалификацию.

Вондроушова знала, что ее просят пройти допинг-контроль, но «осознанно отказалась от сдачи пробы». При этом отмечается, что чешка отказалась от теста не для того, чтобы избежать проверки. Она ошибочно считала, что допинг-контроль может проводиться только в ее заявленный 60-минутный временной слот.

Довод о том, что допинг-офицер нарушила процедуру, был отклонен. В решении указано, что что 60-минутное окно не ограничивает время проведения проверки, а лишь помогает организовать программу тестирования.

В решении отмечается, что Вондроушова могла попросить допинг-офицера подтвердить личность и полномочия, дождаться ответа своего агента или продолжить процедуру. Вместо этого она подписала форму об отказе от прохождения теста и пошла гулять с собакой.

Теннисистка ссылалась на тревожное расстройство, острую стрессовую реакцию и воспоминания о нападении на Петру Квитову в 2016-м. Она объясняла, что незнакомый человек пришел к ней домой вечером, когда она была одна, и это вызвало сильную тревогу. В решении говорится, что обстоятельства могли вызвать беспокойство, но не достигали уровня, который позволил бы смягчить наказание.

В итоге было решено, что стресс и тревога не освобождают спортсменку от обязанности пройти тест после уведомления допинг-офицера.

Дисквалификация Вондроушовой началась 22 июня 2026-го. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента его получения.

При этом результаты Вондроушовой, полученные на турнирах после инцидента и до начала дисквалификации, не были аннулированы. ITIA признала, что в данном случае аннулирование было бы несправедливым, поскольку последующие допинг-тесты Вондроушовой дали отрицательный результат.

С полным решением можно ознакомиться здесь .

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