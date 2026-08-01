Мемфис (WTA). 16-летняя Лютова вышла в полуфинал, Захарова выбыла
В Мемфисе проходят четвертьфиналы турнира WTA 250.
Кристина Лютова победила Кэтрин Макнелли в четвертьфинале в Мемфисе.
Анастасия Захарова уступила Ренате Сарасуа.
Сетка турнира здесь.
Memphis Classic
Мемфис, США
27 июля – 2 августа 2026
WTA 250
Призовой фонд – 283 347 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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