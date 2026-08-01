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  4. Мемфис (WTA). 16-летняя Лютова вышла в полуфинал, Захарова выбыла

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Мемфис (WTA). 16-летняя Лютова вышла в полуфинал, Захарова выбыла
В Мемфисе проходят четвертьфиналы турнира WTA 250.

Кристина Лютова победила Кэтрин Макнелли в четвертьфинале в Мемфисе.

Анастасия Захарова уступила Ренате Сарасуа.

Сетка турнира здесь.

Memphis Classic

Мемфис, США

27 июля – 2 августа 2026

WTA 250

Призовой фонд – 283 347 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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результаты
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Комментарии

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Лютова могла проиграть сет с баранкой, а в итоге оформила баранку скрытую. С нервами полный порядок. Мирре на заметку.
Ответmaximusdevil
Лютова могла проиграть сет с баранкой, а в итоге оформила баранку скрытую. С нервами полный порядок. Мирре на заметку.
Мирра будучи на 5 месяцев младше Кристины вынесла двух игроков топ-20 и финалистку шлема на турнире на 2 категории выше. Технически Кристина показывает более впечатляющие результаты на первом же турнире уровня тура нежели Мирра (та, напомню, проиграла первый матч в 15,5 лет Потаповой (№51 в рейтинге на тот момент) будучи 400-какой-то в рейтинге, но проиграла в трёх сетах в борьбе). Нужно смотреть, как себя проявит Кристина, когда попадёт на самые крупные турниры, и когда ей будет что терять, как Мирре.
Ответz0rg
Мирра будучи на 5 месяцев младше Кристины вынесла двух игроков топ-20 и финалистку шлема на турнире на 2 категории выше. Технически Кристина показывает более впечатляющие результаты на первом же турнире уровня тура нежели Мирра (та, напомню, проиграла первый матч в 15,5 лет Потаповой (№51 в рейтинге на тот момент) будучи 400-какой-то в рейтинге, но проиграла в трёх сетах в борьбе). Нужно смотреть, как себя проявит Кристина, когда попадёт на самые крупные турниры, и когда ей будет что терять, как Мирре.
Я больше имел ввиду не начинать психовать, когда не идет игра и вытягивать, казалось бы уже проигранный сет.
Кристина была первой теннисисткой 2010г вышедшая в 1/4 турнира WТА, теперь она первая среди таковых в полуфинале. С победой. Молодчина !
какая молодец кристина, такой взрослый и терпеливый теннис.
подрастет чуть, мощи добавит и будет всех выносить
ОтветAnna Morgan
какая молодец кристина, такой взрослый и терпеливый теннис. подрастет чуть, мощи добавит и будет всех выносить
Да мощи хватает - она уже в полтора раза мощнее, чем была Мирра в её возрасте - а вот подачу, и особенно вторую подачу, срочно нужно качать.
Ответz0rg
Да мощи хватает - она уже в полтора раза мощнее, чем была Мирра в её возрасте - а вот подачу, и особенно вторую подачу, срочно нужно качать.
Подача ладно, но вот большинство ударов такие осторожные, при этом не сказать, что уж сильно закручивает. Побольше бы плотных ударов от нее, она же не Эрика все-таки. Невысокая, но плотный такой крепыш-боровичок.) Ну и видно, что в качалке времени зря не теряла.
Молодчинка. Какой второй сет вытащила. По идее полуфинал должен быть попроще, если сама себя ожиданиями не задавит
ОтветAnouck
Молодчинка. Какой второй сет вытащила. По идее полуфинал должен быть попроще, если сама себя ожиданиями не задавит
Это да. Макнэлли чокернула ппц
ОтветAnouck
Молодчинка. Какой второй сет вытащила. По идее полуфинал должен быть попроще, если сама себя ожиданиями не задавит
Со скрытой баранкой)
12 очков подряд забрала, мощно.
Нашим многим мастерам поучиться бы у этой девочки, как надо отыгрывать по два брейка и побеждать, в казалось совершенно проигранном сете. Нет слов и мое восхищение психологической устойчивостью Кристине, особенно в отличии от параллельно проходящего матча, где откровенно на нервах, почти истерично, сливается матч.
ОтветЛюбитель_ФК
Нашим многим мастерам поучиться бы у этой девочки, как надо отыгрывать по два брейка и побеждать, в казалось совершенно проигранном сете. Нет слов и мое восхищение психологической устойчивостью Кристине, особенно в отличии от параллельно проходящего матча, где откровенно на нервах, почти истерично, сливается матч.
А не пнуть Аню нельзя?
ОтветЛюбитель_ФК
Нашим многим мастерам поучиться бы у этой девочки, как надо отыгрывать по два брейка и побеждать, в казалось совершенно проигранном сете. Нет слов и мое восхищение психологической устойчивостью Кристине, особенно в отличии от параллельно проходящего матча, где откровенно на нервах, почти истерично, сливается матч.
У Ани соперник на голову выше чем у Лютовой был)
Сглазили Крис...
Статистика первого сета огонь - 80% первой, 70% выиграно на первой, 2/2 реализованных бп
Будет ли скрытая баранка?
хорошо читает игру кристина.быстро бегает и корт хорошо видит
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