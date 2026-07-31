Медведев, Рублев, Бублик, Зверев сыграют на турнире в Пекине, Синнер будет защищать титул

Даниил Медведев , Андрей Рублев , Янник Синнер , Александр Бублик , Алекс де Минаур , Феликс Оже-Альяссим и Александр Зверев подтвердили участие на ATP 500 в Пекине,

Синнер – двукратный чемпион турнира, он будет защищать титул.

В этом году турнир отмечает свое 20-летие. Соревнования пройдут с 30 сентября по 6 октября.