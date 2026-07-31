Медведев, Рублев, Бублик, Зверев сыграют на турнире в Пекине, Синнер будет защищать титул
Даниил Медведев, Андрей Рублев, Янник Синнер, Александр Бублик, Алекс де Минаур, Феликс Оже-Альяссим и Александр Зверев подтвердили участие на ATP 500 в Пекине,
Синнер – двукратный чемпион турнира, он будет защищать титул.
В этом году турнир отмечает свое 20-летие. Соревнования пройдут с 30 сентября по 6 октября.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @ChinaOpen
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии