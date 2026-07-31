  1. Спортс
  2. Теннис
  3. Новости

  4. Медведев, Рублев, Бублик, Зверев сыграют на турнире в Пекине, Синнер будет защищать титул

0
Медведев, Рублев, Бублик, Зверев сыграют на турнире в Пекине, Синнер будет защищать титул

Даниил Медведев, Андрей Рублев, Янник Синнер, Александр БубликАлекс де МинаурФеликс Оже-Альяссим и Александр Зверев подтвердили участие на ATP 500 в Пекине,

Синнер – двукратный чемпион турнира, он будет защищать титул.

В этом году турнир отмечает свое 20-летие. Соревнования пройдут с 30 сентября по 6 октября.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @ChinaOpen
logoДаниил Медведев
logoАндрей Рублев
logoАлександр Бублик
logoЯнник Синнер
logoATP
logoАлекс де Минаур
logoChina Open
logoФеликс Оже-Альяссим
logoАлександр Зверев

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Торонто (WTA). Андрееску играет с Бартунковой, Самсонова встретится с Тьен, Корнеева, Плишкова вышли во 2-й круг, Блинкова, Винус выбыли
Live
Буассон получила wild card в основу тысячника в Цинциннати, Андрееску – в квалификацию
Эала – Пегуле: «Я многому у тебя научилась, особенно твоим ударам справа по линии и кроссам слева»
Пегула о болельщиках Эалы: «Наверняка кто-то даже отпросился с работы. Не переживайте, я никому не скажу»
Вашингтон (ATP). Финал. Фриц играет с Ходаром
Live
Серена и Винус Уильямс получили wild card на парный турнир в Цинциннати
Монреаль (ATP). 1-й круг. Берреттини борется с Навоне, Боржес доиграет с Ковачевичем, Дрэйпер встретится с Атманом, Чилич – с Симабукуро
Live
Вашингтон (WTA). Эала взяла первый титул в карьере и дебютирует в топ-20
Соболенко вышла на 6-е место в истории по количеству недель подряд в статусе первой ракетки мира
Корнеева впервые прошла круг на тысячнике
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас опубликовал фото с брейдами
Фото
В Елабуге открыли новые корты филиала школы Надежды Петровой
Оже-Альяссим, Серундоло и Ходар посетили финал ЧМ-2026
Фото
Дель Потро – Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ: «Спасибо, Лео! Ты оставил нас на вершине мира!»
Алькарас сфотографировался с Ямалем и кубком после победы Испании на ЧМ
Фото
Джокович пообщался с Роналдиньо перед финалом ЧМ-2026
Видео
Рублев о финале ЧМ-2026: «У меня команда из Испании. Будет странно, если я начну поддерживать Аргентину»
Надаль перед финалом ЧМ-2026: «До сих пор помню эмоции финала ЧМ-2010 в ЮАР»
Фото
Ибрагимович и Тайсон пришли на премьеру документального фильма о Джоковиче
Фото
Дель Потро – Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026: «Спасибо, Лео! Я тебя обожаю💙»