Пегула перед матчем с Калинской: «Мы уже столько раз играли, что теперь просто смеемся и говорим: «Ну вот, опять!»

Пегула высказалась о предстоящем четвертьфинале против Калинской.

Джессика Пегула поделилась ожиданиями от встречи с Анной Калинской в четвертьфинале пятисотника в Вашингтоне.

Американка сыграет с Калинской шестой раз – она ведет в личке со счетом 4:1. Все пять предыдущих матчей дошли до решающего сета.

«Еще до выхода на корт я увидела счет ее матча и подумала: «Анна, я надеялась, что мы не встретимся, потому что буквально каждый раз мы играем по три сета».

У нас всегда получаются сумасшедшие матчи. Мы уже играли в Вашингтоне очень тяжелый полуфинал, когда я взяла свой первый титул. Мы уже столько раз играли, что теперь просто смеемся и говорим: «Ну вот, опять!». Так что, думаю, вас [болельщиков] ждет отличный матч», – сказала Пегула в интервью на корте.