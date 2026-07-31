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  4. Пегула перед матчем с Калинской: «Мы уже столько раз играли, что теперь просто смеемся и говорим: «Ну вот, опять!»

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Пегула перед матчем с Калинской: «Мы уже столько раз играли, что теперь просто смеемся и говорим: «Ну вот, опять!»
Пегула высказалась о предстоящем четвертьфинале против Калинской.

Джессика Пегула поделилась ожиданиями от встречи с Анной Калинской в четвертьфинале пятисотника в Вашингтоне.

Американка сыграет с Калинской шестой раз – она ведет в личке со счетом 4:1. Все пять предыдущих матчей дошли до решающего сета.

«Еще до выхода на корт я увидела счет ее матча и подумала: «Анна, я надеялась, что мы не встретимся, потому что буквально каждый раз мы играем по три сета».

У нас всегда получаются сумасшедшие матчи. Мы уже играли в Вашингтоне очень тяжелый полуфинал, когда я взяла свой первый титул. Мы уже столько раз играли, что теперь просто смеемся и говорим: «Ну вот, опять!». Так что, думаю, вас [болельщиков] ждет отличный матч», – сказала Пегула в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoАнна Калинская
logoДжессика Пегула
logoWTA
logoMubadala DC Open

Комментарии

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Да Джесс как-то и в подкасте говорила, каждый раз когда у нее матч с Калинской или Александровой, то сразу готовится к 3ем сетам с 6:4 или тай-брейком в третьем
Ну калинская может затягивать
Часто играют? Где-то ухмыльнулись Свитолина с Бондар))))
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