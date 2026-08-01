Вашингтон (ATP). 1/4 финала. Шелтон играет с Табило, Ходар обыграл Музетти, Фриц отыграл матчбол у Микельсена, Де Минаур выбыл
В Вашингтоне проходят четвертьфиналы турнира ATP 500.
Лоренцо Музетти проиграл Рафаэлю Ходару в четвертьфинале в Вашингтоне.
Тэйлор Фриц отыграл матчбол во встрече с Алексом Микельсеном.
Сетка турнира здесь.
Mubadala Citi DC Open
Вашингтон, США
27 июля – 2 августа 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 469 450 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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