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Вашингтон (WTA). Шнайдер победила Самсонову, Эала, Осака вышли в 1/2 финала, Калинская выбыла
В Вашингтоне проходят четвертьфиналы турнира WTA 500.

Диана Шнайдер обыграла Людмилу Самсонову в четвертьфинале в Вашингтоне.

Анна Калинская уступила Джессике Пегуле.

Сетка турнира здесь.

Mubadala Citi DC Open

Вашингтон, США

27 июля – 2 августа 2026

WTA 500

Призовой фонд – 1 637 982 доллара

Открытые корты, хард

1/4 финала

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoMubadala DC Open
результаты
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Комментарии

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Хоть бы Калинская выиграла уже турнир, чтобы Михайлов хоть раз не смог написать, что в следующем матче её разорвёт непобедимая *player_name*
Ответdead_can_dance
Хоть бы Калинская выиграла уже турнир, чтобы Михайлов хоть раз не смог написать, что в следующем матче её разорвёт непобедимая *player_name*
Если Анна сегодня выиграет позвоню лично её отцу Николаю который меня на кубке Москвы под 0 обыграл в бадминтон он был просто мастерюга...
Ответdead_can_dance
Хоть бы Калинская выиграла уже турнир, чтобы Михайлов хоть раз не смог написать, что в следующем матче её разорвёт непобедимая *player_name*
Мне кажется, что на самом деле он поклонник Калинской, а такими постами он пытается сглазить соперницу)))
Шурупинка продолжает феерить - болтливых за борт.
Такая бедная маленькая Анечка и такая строгая тетя Джес.
Поддержим Калинскую Анечку ! :)
Похоже Диана намерена взять реванш за Уимблдон. Парадокс, но именно здесь Люда как будто была в лучшей форме
А как Ди Настюху так легко по счету обыбрала? Настя утомилась хохотать к середине сезона?
ОтветIvar
А как Ди Настюху так легко по счету обыбрала? Настя утомилась хохотать к середине сезона?
Обыграла
Элина, видимо, готовится к ЮСО. Да, нодо брать, когда ж еще то возьмет. Вот, хорошо, что Мирра успела выиграть свой шлем во время.
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