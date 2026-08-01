Вашингтон (WTA). Шнайдер победила Самсонову, Эала, Осака вышли в 1/2 финала, Калинская выбыла
В Вашингтоне проходят четвертьфиналы турнира WTA 500.
Диана Шнайдер обыграла Людмилу Самсонову в четвертьфинале в Вашингтоне.
Анна Калинская уступила Джессике Пегуле.
Сетка турнира здесь.
Mubadala Citi DC Open
Вашингтон, США
27 июля – 2 августа 2026
WTA 500
Призовой фонд – 1 637 982 доллара
Открытые корты, хард
1/4 финала
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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