Лютова – первая теннисистка, родившаяся в 2010-х, в четвертьфинале турнира WTA

16-летняя Кристина Лютова обыграла Майю Джойнт во втором круге турнира в Мемфисе со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

Она стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х, которая вышла в четвертьфинал турнира уровня WTA .

За выход в полуфинал она сегодня поборется с Кэтрин Макнелли .

16-летняя россиянка выиграла матч в WTA. Она с 10 лет не выезжает из США