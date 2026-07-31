Лютова – первая теннисистка, родившаяся в 2010-х, в четвертьфинале турнира WTA
16-летняя Кристина Лютова обыграла Майю Джойнт во втором круге турнира в Мемфисе со счетом 3:6, 6:3, 6:3.
Она стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х, которая вышла в четвертьфинал турнира уровня WTA.
За выход в полуфинал она сегодня поборется с Кэтрин Макнелли.
16-летняя россиянка выиграла матч в WTA. Она с 10 лет не выезжает из США
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @OptaAce
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии