Пушкарева о том, что бесит ее в теннисе: «Очень много турниров. Я до сих пор не понимаю, в какой момент нужно впихивать отдых»

Пушкарева объяснила, почему теннисистам сложно найти время на отдых.

Анна Пушкарева рассказала, что ей больше всего не нравится в теннисе

– А есть ли вообще что-то такое, что тебя в теннисе бесит? Ты можешь себя не сдерживать

– Даже не знаю, что конкретно выделить (смеется). Наверное, самая основная вещь – это то, что у нас весь сезон идет подряд. Непонятно, в какой момент среди всего этого ты должен отдохнуть, потому что турниры идут постоянно. Очень короткое межсезонье.

– Давай скажем, что у юниоров тоже. Мы часто говорим о том, что в профессиональном туре конец ноября – это возможность отдохнуть, начало декабря – все начинается заново.

– Юниоры живут по точно такому же графику, потому что юниорские турниры проходят по такому же календарю.

У нас даже не месяц отдыха, а какая-то неделя, потому что нужно уже с начала декабря проводить предсезонку перед Австралией, а до этого ты играешь какие-то турниры азиатской серии и так далее. Очень много турниров. Я до сих пор не понимаю, в какой момент нужно впихивать этот отдых.

– Вы стараетесь по ходу сезона еще делать какие-то паузы?

– Какие-то паузы у меня чаще всего проходят просто так: я с турнира прилетела, дня четыре-пять отдохнула…

– Это четыре дня без тенниса?

– Да. Но ходить на ОФП можно начинать чуть-чуть раньше. Многие врачи очень часто спрашивают: «А когда у тебя был отпуск?» Ты просто начинаешь судорожно искать эту дату и понимаешь, что его, по сути-то, и не было.

– Что ты делаешь, когда наступает момент, когда не хочешь идти на тренировку?

– Иду на тренировку (смеется). Такое бывает.

Это бесконечная рутина в любом случае. Мы очень много тренируемся. Я считаю, что любой нормальный человек такое рано или поздно чувствует. И в такие моменты, конечно, важно преодолевать себя и все равно работать. Абсолютно нормально, что такие моменты наступают. Они у всех наступают, – сказала Пушкарева в интервью «Больше!»

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