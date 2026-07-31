Хачанов о поражении от Томича в Лос-Кабос: «Матч сложился не так, как мне хотелось»
Хачанов прокомментировал вылет с турнира в Лос-Кабос.
Карен Хачанов обратился к болельщикам после поражения от 171-й ракетки мира Бернарда Томича во втором круге турнира в Лос-Кабос – 2:6, 4:6.
«Вчерашний матч сложился не так, как мне хотелось. Мне хотелось подольше поиграть перед мексиканскими болельщиками.
Лос-Кабос, большое спасибо за потрясающее гостеприимство на этой неделе.
С позитивным настроем отправляюсь в Монреаль, чтобы побольше потренироваться и, надеюсь, выступить лучше в ближайшие недели», – написал Хачанов в соцсети.
Оживление Томича – легендарный сливщик выбил Хачанова и делает то, чего не делал почти 10 лет
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Хачанова
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