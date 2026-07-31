Хачанов о поражении от Томича в Лос-Кабос: «Матч сложился не так, как мне хотелось»

Хачанов прокомментировал вылет с турнира в Лос-Кабос.

Карен Хачанов обратился к болельщикам после поражения от 171-й ракетки мира Бернарда Томича во втором круге турнира в Лос-Кабос – 2:6, 4:6.

«Вчерашний матч сложился не так, как мне хотелось. Мне хотелось подольше поиграть перед мексиканскими болельщиками.

Лос-Кабос, большое спасибо за потрясающее гостеприимство на этой неделе.

С позитивным настроем отправляюсь в Монреаль, чтобы побольше потренироваться и, надеюсь, выступить лучше в ближайшие недели», – написал Хачанов в соцсети.

Оживление Томича – легендарный сливщик выбил Хачанова и делает то, чего не делал почти 10 лет