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  4. Хачанов о поражении от Томича в Лос-Кабос: «Матч сложился не так, как мне хотелось»

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Хачанов о поражении от Томича в Лос-Кабос: «Матч сложился не так, как мне хотелось»
Хачанов прокомментировал вылет с турнира в Лос-Кабос.

Карен Хачанов обратился к болельщикам после поражения от 171-й ракетки мира Бернарда Томича во втором круге турнира в Лос-Кабос – 2:6, 4:6.

«Вчерашний матч сложился не так, как мне хотелось. Мне хотелось подольше поиграть перед мексиканскими болельщиками.

Лос-Кабос, большое спасибо за потрясающее гостеприимство на этой неделе.

С позитивным настроем отправляюсь в Монреаль, чтобы побольше потренироваться и, надеюсь, выступить лучше в ближайшие недели», – написал Хачанов в соцсети.

Оживление Томича – легендарный сливщик выбил Хачанова и делает то, чего не делал почти 10 лет

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Хачанова
logoКарен Хачанов
logoБернард Томич
соцсети
logoATP
logoAbierto Mexicano Los Cabos

Комментарии

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Карен, с чего позитивное настроение? Томичу ведь, в одну калитку. Куча ошибок! Где здесь позитив?
ОтветEvgen Vynokurov
Карен, с чего позитивное настроение? Томичу ведь, в одну калитку. Куча ошибок! Где здесь позитив?
Позитив в том что у него отличная семья, он долларовый миллионер, путешествует повсему миру и счастлив! а проигрыш в одном матче это мелочь
ОтветMaratik1982
Позитив в том что у него отличная семья, он долларовый миллионер, путешествует повсему миру и счастлив! а проигрыш в одном матче это мелочь
Дог скатал вот и отмазывается
Норри его сегодня 6-1 6-0 закрыл
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