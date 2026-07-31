Александрова, Носкова, Кырстя и Хвалинска заявились на турнир в Монтеррее, Шнайдер не будет защищать титул
Стала известна заявка WTA 500 в Монтеррее.
Опубликована заявка WTA 500 в Монтеррее, который пройдет с 23 по 29 августа.
В список участников вошли:
Линда Носкова (7);
Сорана Кырстя (17);
прошлогодняя финалистка Екатерина Александрова (19);
Майя Хвалинска (21);
Элиза Мертенс (23);
Анастасия Потапова (27);
Донна Векич (35).
Действующей чемпионки Дианы Шнайдер в списке нет.
Полностью заявка здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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