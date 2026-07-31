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Александрова, Носкова, Кырстя и Хвалинска заявились на турнир в Монтеррее, Шнайдер не будет защищать титул
Стала известна заявка WTA 500 в Монтеррее.

Опубликована заявка WTA 500 в Монтеррее, который пройдет с 23 по 29 августа.

В список участников вошли:

Действующей чемпионки Дианы Шнайдер в списке нет.

Полностью заявка здесь.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
logoWTA
logoСорана Кырстя
logoЛинда Носкова
logoАнастасия Потапова
logoДонна Векич
logoЕкатерина Александрова
logoМайя Хвалинска
logoЭлиза Мертенс
logoAbierto GNP Seguros
logoДиана Шнайдер

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