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  4. Де Минаур о победе над Циципасом: «После свадьбы времени на подготовку было совсем немного»

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Де Минаур о победе над Циципасом: «После свадьбы времени на подготовку было совсем немного»

Алекс де Минаур прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в первом круге в Вашингтоне – 6:4, 3:6, 6:3.

«Перед матчем у меня не было каких-то особых ожиданий. После свадьбы времени на подготовку было совсем немного. Рад, что сумел найти способ победить в непростом матче. Красивого тенниса сегодня не получилось, но я сделал ровно столько, сколько было нужно для победы, и доволен этим.

Стефанос уже очень давно остается игроком высочайшего уровня. Он отлично использует свой форхенд по линии и по диагонали, и если не удается постоянно нагружать его бэкхенд, у тебя начинаются серьезные проблемы.

В предыдущих матчах против него у меня не лучшим образом работала подача. Сегодня я немного изменил тактику на подаче, и это принесло результат», – сказал австралиец в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoСтефанос Циципас
logoАлекс де Минаур
logoMubadala DC Open
logoATP

Комментарии

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Циципаса уже и после похмелья обыгрывают.
> После свадьбы времени на подготовку было совсем немного

Но после философствования в твиттор, его остается еще меньше - поделился Циципас
Походу философ как топ теннисист закончился 🤷‍♀️😩
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