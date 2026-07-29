Де Минаур выиграл первый матч после свадьбы. Его баланс с Циципасом – 2:12
Алекс де Минаур победил Стефаноса Циципаса на старте турнира в Вашингтоне – 6:4, 3:6, 6:3.
Австралиец сократил отставание в личных встречах – 2:12. Он провел и выиграл первый матч после женитьбы на Кэти Болтер.
За четвертьфинал Де Минаур сыграет с Крузом Хьюиттом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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