Сафин о жизни игроков в 90-х: «Мы были настоящей бандой»

Марат Сафин , Евгений Кафельников и Патрик Рафтер вспомнили, какой была жизнь игроков в туре в 1990-х и начале 2000-х годов.

«Австралийцы, американцы – все были классными ребятами. Мы были как одна большая семья, – рассказал Сафин, который сейчас входит в команду Андрея Рублева . – Это был тур, который путешествовал по всему миру. Мы были настоящей бандой, переезжали с одного турнира на другой и весь год проводили вместе.

Мы были молодыми. Хотелось получать как можно больше впечатлений и новых эмоций».

Евгений Кафельников вспомнил одну из таких поездок.

«Я арендовал частный самолет и сказал: «Полетели в аквапарк». Андре Агасси , конечно, был душой компании и всю ночь заводил всех в этом аквапарке».

На видео , сопровождающем рассказ Кафельникова, показаны кадры того вечера, где Агасси веселится вместе с другими игроками.

«Нас было человек 20, и мы отлично проводили время», – добавил Кафельников.

Сафин также отметил, что в те годы игроки могли позволить себе гораздо больше свободы вне корта.

«Мы выходили в город, выпивали, ходили по клубам. И никаких проблем – никто не снимал тебя на видео».

Патрик Рафтер подтвердил его слова: «Мы гуляли до трех-четырех утра. Если на следующий день нужно было играть – выходили и играли. Я просто наслаждался жизнью. Тогда мы все так и жили».