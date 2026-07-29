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  4. Сафин о жизни игроков в 90-х: «Мы были настоящей бандой»

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Сафин о жизни игроков в 90-х: «Мы были настоящей бандой»

Марат Сафин, Евгений Кафельников и Патрик Рафтер вспомнили, какой была жизнь игроков в туре в 1990-х и начале 2000-х годов.

«Австралийцы, американцы – все были классными ребятами. Мы были как одна большая семья, – рассказал Сафин, который сейчас входит в команду Андрея Рублева. – Это был тур, который путешествовал по всему миру. Мы были настоящей бандой, переезжали с одного турнира на другой и весь год проводили вместе.

Мы были молодыми. Хотелось получать как можно больше впечатлений и новых эмоций».

Евгений Кафельников вспомнил одну из таких поездок.

«Я арендовал частный самолет и сказал: «Полетели в аквапарк». Андре Агасси, конечно, был душой компании и всю ночь заводил всех в этом аквапарке».

На видео, сопровождающем рассказ Кафельникова, показаны кадры того вечера, где Агасси веселится вместе с другими игроками.

«Нас было человек 20, и мы отлично проводили время», – добавил Кафельников.

Сафин также отметил, что в те годы игроки могли позволить себе гораздо больше свободы вне корта.

«Мы выходили в город, выпивали, ходили по клубам. И никаких проблем – никто не снимал тебя на видео».

Патрик Рафтер подтвердил его слова: «Мы гуляли до трех-четырех утра. Если на следующий день нужно было играть – выходили и играли. Я просто наслаждался жизнью. Тогда мы все так и жили».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @atptour
logoМарат Сафин
logoЕвгений Кафельников
logoАндре Агасси
logoПатрик Рафтер
logoATP

Комментарии

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Даже если снимали, куда выкладывать кроме своего альбома😂
Сафина много раз встречал в ночных клубах Москвы.
Нулевые это был топ! Народ отрывался. И спортивные звёзды не отставали)
А сейчас ни вздохнуть, ни пернуть. Сразу же осудят.
С "плохишом" Джефом Таранго во время нашего Первого победного Кубка Девиса целую ночь колесили по Парижу. ... К счастью участников этой "пати" никто не фотографировал (или наоборот?!) Делегировал Марат - он не поехал "в ночное" - назавтра надо было крушить французов.
Дааа, было время! 90е годы были особенными и звёзды тенниса вели себя как рок -звезды.
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