Эала о камбэке в матче с Фернандес: «Очень горжусь тем, как боролась и не сдавалась»

Александра Эала прокомментировала победу над Лейлой Фернандес во втором круге в Вашингтоне – 6:2, 7:6(1).
После матча у нее спросили, насколько ей мешал сильный ветер.
«Конечно, это был важный фактор, но это то, что я не могла контролировать.
По ходу матча у меня были непростые моменты, и нужно отдать должное Лейле – она ставила меня в очень сложные ситуации. Я очень горжусь тем, как боролась и не сдавалась», – сказала Эала в интервью на корте
Также филиппинка высказалась о камбэке во втором сете – она отыгралась с 1:5.
«Понимала, что она заиграла немного лучше, а мой уровень, наоборот, снизился.
Такие моменты всегда непростые: ты осознаешь, что играешь хуже, хочешь прибавить, но по тем или иным причинам это не получается.
Думаю, ключевым было терпение – нужно было продолжать искать решения и сохранять сильный психологический настрой».
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