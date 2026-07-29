Эала о камбэке в матче с Фернандес: «Очень горжусь тем, как боролась и не сдавалась»

Александра Эала прокомментировала победу над Лейлой Фернандес во втором круге в Вашингтоне – 6:2, 7:6(1).

После матча у нее спросили, насколько ей мешал сильный ветер.

«Конечно, это был важный фактор, но это то, что я не могла контролировать.

По ходу матча у меня были непростые моменты, и нужно отдать должное Лейле – она ставила меня в очень сложные ситуации. Я очень горжусь тем, как боролась и не сдавалась», – сказала Эала в интервью на корте

Также филиппинка высказалась о камбэке во втором сете – она отыгралась с 1:5.

«Понимала, что она заиграла немного лучше, а мой уровень, наоборот, снизился.

Такие моменты всегда непростые: ты осознаешь, что играешь хуже, хочешь прибавить, но по тем или иным причинам это не получается.

Думаю, ключевым было терпение – нужно было продолжать искать решения и сохранять сильный психологический настрой».