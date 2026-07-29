Финал мужского «Уимблдона» собрал у BBC на треть меньше аудитории, чем годом ранее

Пиковая аудитория мужского финала «Уимблдона »-2026 на телеканале BBC составила 5,95 миллиона зрителей.

Годом ранее, в финале Карлос Алькарас – Янник Синнер , этот показатель достигал 8,3 миллиона, а в 2024-м, когда в финале играли Алькарас и Новак Джокович , – 7,5 миллиона.

Финал-2026 между Синнером и Александром Зверевым собрал заметно меньшую аудиторию, чем два предыдущих года – оба раза с участием Карлоса Алькараса, который в этом году пропустил турнир из-за травмы запястья.

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