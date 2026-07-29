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Финал мужского «Уимблдона» собрал у BBC на треть меньше аудитории, чем годом ранее

Пиковая аудитория мужского финала «Уимблдона»-2026 на телеканале BBC составила 5,95 миллиона зрителей.

Годом ранее, в финале Карлос АлькарасЯнник Синнер, этот показатель достигал 8,3 миллиона, а в 2024-м, когда в финале играли Алькарас и Новак Джокович, – 7,5 миллиона.

Финал-2026 между Синнером и Александром Зверевым собрал заметно меньшую аудиторию, чем два предыдущих года – оба раза с участием Карлоса Алькараса, который в этом году пропустил турнир из-за травмы запястья.

Важнейший «Шлем» для Синнера – робот даже дал эмоций

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @jamesgraysport
logoУимблдон
logoКарлос Алькарас
logoBBC
logoНовак Джокович
logoАлександр Зверев
logoЯнник Синнер
logoATP

Комментарии

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Потому что противостояние Зверева с Синнером интересует меньшее количество людей.
Алькарас и Джокович популярнее и интереснее публике
Зверев увидев цифры, подумал, что это ещё благодаря ему хоть кто-то посмотрел финал, а играл бы Синнер с Фрицем так платить пришлось бы за просмотр:)
У Синнера отрицательная харизма, да и допинговая история популярности ему не добавляет, что приведенные цифры наглядно подтверждают.
Не очень интересен финал с предсказуемым исходом.
ничего удивительного: интриги и зрелища от их матча мало кто ожидал и народ ничего особо не потерял не посмотрев финал этого года
Кто бы объяснил, что финал Уимблдона проходил 12 июля, и в этот день на ЧМ был перерыв. То есть, аудитории вообще ничего не мешало посмотреть финал. А вот когда аргумент футбола действительно работает, так это в 24 году, тогда финал Уима и финал Евро шел в один день, в разное время, но играла Англия в финале и британская публика целый день готовилась к финалу, им было не до тенниса. Не будь футбола, цифры финала были бы явно выше.
Это дико смешно. Еще раз напоминаю банальный факт: финал Уимблдона 24 года Алькарас-Джокович. Это не 5 сетов. Это буквально вынос тела в быстром матче в трех сетах. Он проводится в один день с финалом ЧЕ, где играет Англия. Финал Уимблдона начался на 4 часа раньше. То есть у людей в целом была ситуация, что лучше сделать все свои дела и подготовиться к финалу Евро, чем смотреть финал Уимблдона. И 26 год, где только что закончилась 1.4, и дальше три дня перерыва от футбола. И финал Уимблдона. Где первые два сета шли с бешеной интригой, в отличие от первых двух сетов финала 24 года. Результат по просмотрам на лицо. И в итоге почему то явно не хочется эти факты принимать во внимание, вместо этого используя только общие слова. И кто тут горлопанит? На этом я закончил, чтобы не договориться до бана, потому что со стукачами общаться себе дороже.
Как же так, ведь победитель АТР в номинации «любимый игрок болельщиков» играл как и раньше и, в целом, с каждым годов просмотр теннисных турниров и сборов со зрителей растёт. Неужели не он определяет кассу? (сОрказм. если что)
Серьезно? Ночные матчи. Они к 12 июля относятся чисто технически. На деле это 11 число. Потому что в США они проводились 11-го) Дальше никаких прямых трансляций нет. Более того, аргументы ЧМ работают если бы параллельно шло что то серьезное. Так, в США любят оправдывать, типа параллельно шел американский футбол. Здесь же параллельно ничего не было. Ничто не мешало включить и посмотреть теннис. Аналитические передачи? Если базовая аудитория выбирает аналитические передачи о футболе, вместо финала шлема, то у меня очень плохие новости, для тех, кто играл в финале. В итоге, Алькарас и Джокович в день финала ЧЕ, когда ни то что перспективы, в одном шаге, все равно сделали больше на полтора миллиона человек. Вот серьезно, это настолько смешно, что лучше ничего не писать, чем так позорится.
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