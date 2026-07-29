Ким Клейстерс: «Главная цель Синнера в ближайшие недели – выиграть US Open. Пропуск Монреаля – мудрое решение»

Клейстерс: главная цель Синнера в ближайшие недели – выиграть US Open.

Экс-первая ракетка мира Ким Клейстерс высказалась о решении Янника Синнера пропустить «Мастерс» в Монреале.

«Думаю, это говорит о том, что за кулисами, возможно, происходит нечто, о чем мы пока не знаем. Возможно, после победы на «Уимблдоне » он еще не готов физически или психологически снова выходить на корт и выступать на таком высоком уровне. На подобных турнирах за короткое время приходится проводить очень много напряженных матчей.

Считаю, это очень разумное решение. Зная его команду, Даррена Кейхилла и их подход к работе, уверена, они долго все обдумывали. Но при этом всегда держали в голове то, что ждет впереди.

Главная цель Янника в ближайшие недели – выиграть US Open . Именно к этому он и готовится.

Важно подойти к турниру в оптимальном состоянии и не выгореть ни психологически, ни физически только ради того, чтобы выиграть еще один «Мастерс» или установить какой-то рекорд.

Думаю, он еще побьет немало рекордов – да и уже побил немало .

Очень важно понимать, что действительно имеет значение, и не отвлекаться на мысли о том, чтобы стать первым, кто сделал то или это. На мой взгляд, это очень мудрое решение», – сказала Клейстерс в своем подкасте Love All.

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