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Лос-Кабос (ATP). Хачанов проиграл Томичу, Шаповалов вышел в 1/4 финала, Лехечка выбыл
В Лос-Кабос проходит второй круг ATP 250.

Карен Хачанов проиграл Бернарду Томичу во втором круге в Лос-Кабос.

Сетка турнира здесь.

Abierto Mexicano Los Cabos

Лос-Кабос, Мексика

27 июля – 1 августа 2026

ATP 250

Призовой фонд – 909 790 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
результаты
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Комментарии

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Качать Карена!) Проиграть в 2026 году Томичу - нужно приложить колоссальные усилия и очень постараться, но он смог! Гений!
Проиграть Томичу это нужно было постараться
Лорд вернулся
маэстро пришел за титулом, после завоеванного челика аппетит вернулся)
Томич в последний раз побеждал игрока, находящегося в топ30 аж в сентябре 2018, когда в финале АТР250 Ченгду одолел №13 рейтинга Фоньини. Тогда же, в сентябре 2018, одержал победу на своём предпоследнем челленджере.
Спустя 8 лет ОН вернулся - титул на челленджере и победа над топ30.
Авэ лорд Томич.
Как я и говорила 🤡 Карен не в колпаке случайно играл?
Карен прошу не сливай порноактеру.это ж просто зашквар
Вот это Хачанов сднил…
Томич был неплох последний месяц, неудивительно, что парник микста его не вывез... Но Легечка... Я не знаю, чем ему ещё в жизни заниматься...крытые харды пытаться выигрывать? Это ж деградация в момент, когда он должен выходить в Прайм.
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