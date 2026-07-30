Лос-Кабос (ATP). Хачанов проиграл Томичу, Шаповалов вышел в 1/4 финала, Лехечка выбыл
В Лос-Кабос проходит второй круг ATP 250.
Карен Хачанов проиграл Бернарду Томичу во втором круге в Лос-Кабос.
Сетка турнира здесь.
Abierto Mexicano Los Cabos
Лос-Кабос, Мексика
27 июля – 1 августа 2026
ATP 250
Призовой фонд – 909 790 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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