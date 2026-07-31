Вашингтон (ATP). Шелтон, Де Минаур, Фриц, Музетти вышли в 1/4 финала, Меньшик, Нисикори выбыли
В Вашингтоне проходит второй круг турнира ATP 500.
Алекс де Минаур победил Круза Хьюитта во втором круге в Вашингтоне.
Тэйлор Фриц победил Камиля Майхржака.
Сетка турнира здесь.
Mubadala Citi DC Open
Вашингтон, США
27 июля – 2 августа 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 469 450 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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