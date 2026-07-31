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  4. Вашингтон (ATP). Шелтон, Де Минаур, Фриц, Музетти вышли в 1/4 финала, Меньшик, Нисикори выбыли

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Вашингтон (ATP). Шелтон, Де Минаур, Фриц, Музетти вышли в 1/4 финала, Меньшик, Нисикори выбыли
В Вашингтоне проходит второй круг турнира ATP 500.

Алекс де Минаур победил Круза Хьюитта во втором круге в Вашингтоне.

Тэйлор Фриц победил Камиля Майхржака.

Сетка турнира здесь.

Mubadala Citi DC Open

Вашингтон, США

27 июля – 2 августа 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 469 450 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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logoMubadala DC Open
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Комментарии

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Когда нет синего карася и джока это безалькогольное пиво и резиновые девушки!!!
Без шансов для поляка. Хотя результат с Полом казался многообещающим. Ни одного брейкпоинта за игру, неплохой спаринг матч для Фрица.
Идеальный матч от Тейлора
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