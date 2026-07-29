Анна Калинская: «В этом году чувствую себя лучше всего с точки зрения здоровья. Не чувствую себя выгоревшей»

Калинская о ментальном здоровье: не чувствую себя выгоревшей.

Анна Калинская прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной в первом круге в Вашингтоне – 6:4, 6:1. До этого она выиграла у австралийки лишь один матч из пяти.

– С Дарьей всегда очень тяжело. Мы знакомы с самого детства, и каждый матч против нее получается сложным и очень физически затратным. До этого я обыгрывала ее только один раз. Сейчас счет в личных встречах все еще в ее пользу, но после сегодняшнего матча он стал чуть ближе (улыбается).

Я довольна своей игрой. Но против подруги играть всегда непросто. К тому же Дарья очень неудобная соперница. Она не из тех, кто просто мощно бьет с задней линии, у нее очень разнообразная игра.

– Это разнообразие наверняка создает дополнительные сложности?

– Конечно. У нее есть все удары. Она очень хитрая и умеет залезть тебе в голову. Поэтому мне нужно было сохранять концентрацию и просто делать свою работу. Она очень умная теннисистка.

– Вашингтон тебе явно подходит. В прошлом году ты здесь дошла до финала. Что именно тебе нравится – условия, город, турнир?

– Даже не знаю. Здесь я всегда чувствую себя очень спокойно. Мне нравится город, нравится, что он недалеко от моего второго дома – Майами.

Я люблю играть на харде, а этот турнир открывает для меня американскую серию. Мне очень комфортно возвращаться на это покрытие именно здесь, в США.

– На твоем счету 21 победа в сезоне, выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и еще несколько четвертьфиналов на турнирах WTA. Как в целом оцениваешь свой сезон?

– Мне кажется, в этом году я чувствую себя лучше всего с точки зрения здоровья. Психологически тоже ощущаю себя очень хорошо.

Я не чувствую себя выгоревшей, а такое случается со многими игроками. Самое главное – я снова получаю удовольствие от тенниса. Надеюсь, смогу сохранить это ощущение и завершить сезон на очень позитивной ноте, – сказала Калинская в эфире Tennis Channel.