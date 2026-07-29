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Круз Хьюитт о жесте отца, который тот отстаивал в суде: «Здорово, что я тоже могу так отпраздновать»

Круз Хьюитт высказался о том, что повторил фирменное празднование отца после победы над Маркосом Гироном в первом круге в Вашингтоне (6:3, 6:4). 

17-летний австралиец выиграл первый матч в основной сетке ATP.

«Кажется, это называется Vicht. Если честно, мне самому нужно уточнить (улыбается).

Папа никогда не давал этому названия, он просто всегда так делал. А я с детства это видел и никогда не спрашивал, что это значит. Пожалуй, теперь стоит узнать.

Но здорово, что я тоже могу так отпраздновать. Папа сыграл огромную роль в том, кем я стал сегодня, и я очень ему за это благодарен», – сказал Круз в эфире Tennis Channel.

Жест, о котором говорит Круз, – фирменное движение Ллейтона Хьюитта, при котором он сжимал пальцы в щепотку и разворачивал их к лицу, сопровождая это знаменитым «Камон!». В начале 2000-х швед Никлас Крон заявлял, что Хьюитт просто украл этот жест у него – Крон называл его Vicht – и требовал через суд компенсацию в 50 000 долларов. Ллейтон и его представители тогда отказались платить. В 2010 году Хьюитт проиграл суд и лишился прав на фирменный жест.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
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Так ведь и Джордан Томпсон празднует, если не путаю. Но он тоже не чужой для них человек
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