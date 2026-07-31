Мемфис (WTA). Лютова, Захарова вышли в 1/4 финала, Прозорова, Стивенс выбыли
В Мемфисе проходит второй круг турнира WTA 250.
Анастасия Захарова обыграла Камилу Осорио во втором круге в Мемфисе.
Сетка турнира здесь.
Memphis Classic
Мемфис, США
27 июля – 2 августа 2026
WTA 250
Призовой фонд – 283 347 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Комментарии
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Хорошего , наверно , - помаленьку , да ? ))
Очень невовремя эта двойная. Но ничего ещё не проиграно. Не критично. Вот, если дальше выйдет и там Кэти - там, подачу нужно получше держать