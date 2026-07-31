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Мемфис (WTA). Лютова, Захарова вышли в 1/4 финала, Прозорова, Стивенс выбыли
В Мемфисе проходит второй круг турнира WTA 250.

Анастасия Захарова обыграла Камилу Осорио во втором круге в Мемфисе.

Сетка турнира здесь.

Memphis Classic

Мемфис, США

27 июля – 2 августа 2026

WTA 250

Призовой фонд – 283 347 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
результаты
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Комментарии

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Ну вдвоём то они одолеют Стёрнс
2-х дамок WTA завалить в 16 лет - неплохо так. По манере игры Лютова напоминает Звонареву. Глянем дальше, что будет.
Пусть Крис турнирчик возьмет)
ОтветIvar
Пусть Крис турнирчик возьмет)
Вполне может. Почти все сеяные повылетали. Из оставшихся опасна Стёрнс, и наверное все
ОтветIvar
Пусть Крис турнирчик возьмет)
Ей итак уже повезло в матче с Александровой.))) Слишком повезло.
Хорошего , наверно , - помаленьку , да ? ))
В заголовке ошибка. Следует читать: Лютова поборется со Стернс, Прозорова – со Стернс, Стивенс – со Стернс, Видманова - со Стернс, Захарова вышла в 1/4 финала на отказе Стернс.
"Мемфис (WTA). Лютова поборется со Стернс, Прозорова – со Стернс,"... По заголовку ясно что будет крутое ШОУ!.... бедная Стернс сыграет сразу с двумя россиянками! треш!.. Это примерно как на ЧМ как сказала американская сенаторша США... у команды был непростой матч сразу с двумя командами - Боснией и Герцеговиной -)))
ОтветAFP1
"Мемфис (WTA). Лютова поборется со Стернс, Прозорова – со Стернс,"... По заголовку ясно что будет крутое ШОУ!.... бедная Стернс сыграет сразу с двумя россиянками! треш!.. Это примерно как на ЧМ как сказала американская сенаторша США... у команды был непростой матч сразу с двумя командами - Боснией и Герцеговиной -)))
Гыы, уссаца смищно опечатались. Да и про Боснию не сенатор сказала, а блогер. Давай посмеемся, какой ты менее продвинутый?
ОтветAFP1
"Мемфис (WTA). Лютова поборется со Стернс, Прозорова – со Стернс,"... По заголовку ясно что будет крутое ШОУ!.... бедная Стернс сыграет сразу с двумя россиянками! треш!.. Это примерно как на ЧМ как сказала американская сенаторша США... у команды был непростой матч сразу с двумя командами - Боснией и Герцеговиной -)))
Фигаро здесь, Фигаро там...
Комментатор сглазил Джоинт - очень уверенно начала гейм, потом 2 двойные и в итоге ранний брейк сделала Кристина. Ещё и свою взяла. 5 геймов подряд уже взяла, если паузу не учитывать
ОтветAnouck
Комментатор сглазил Джоинт - очень уверенно начала гейм, потом 2 двойные и в итоге ранний брейк сделала Кристина. Ещё и свою взяла. 5 геймов подряд уже взяла, если паузу не учитывать
2 раза уже не получилось двойной брейк сделать... как бы не аукнулось это все
Ответz0rg
2 раза уже не получилось двойной брейк сделать... как бы не аукнулось это все
Аукнулось :-(
Очень невовремя эта двойная. Но ничего ещё не проиграно. Не критично. Вот, если дальше выйдет и там Кэти - там, подачу нужно получше держать
Не хватает мощности лютовой . Хотя выглядит крепенькой
ОтветAnna Morgan
Не хватает мощности лютовой . Хотя выглядит крепенькой
Да в ударах мощности хватает, другое дело что применять её нужно тоже правильно
Всё-таки забрала свою Майя - с двух брейкпоинтов ушла австралийка, эх-х :-(
Не надо её в корт активно приглашать - это не Катя. Ей там комфортно
ОтветAnouck
Не надо её в корт активно приглашать - это не Катя. Ей там комфортно
Оказалось некомфортно. Тем не менее, лучше всего Лютова смотрелась, когда разводила Джоинт по углам.
По идее Джоинт должна быть адаптирована к жаре, да и побед и очков у нее мало в сезоне, будет играть на максимуме. Тут Лютовой будет очень непросто.
ОтветДоминаторТенниса
По идее Джоинт должна быть адаптирована к жаре, да и побед и очков у нее мало в сезоне, будет играть на максимуме. Тут Лютовой будет очень непросто.
Для Джоинт жара по идее не должна быть такой уж большой проблемой, хотя она и не совсем коренная австралийка. С условиями, которые есть в Америке, она уж точно должна быть знакома. Она там росла какое-то время
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