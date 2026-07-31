Вашингтон (WTA). Шнайдер обыграла Потапову, Калинская, Пегула, Самсонова, Осака вышли в 1/4 финала
В Вашингтоне проходит второй круг турнира WTA 500.
Анна Калинская обыграла Джанис Тьен во втором круге в Вашингтоне.
Диана Шнайдер прошла Анастасию Потапову.
Людмила Самсонова победила Ван Синьюй.
Сетка турнира здесь.
Mubadala Citi DC Open
Вашингтон, США
27 июля – 2 августа 2026
WTA 500
Призовой фонд – 1 637 982 доллара
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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