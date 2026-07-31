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  4. Вашингтон (WTA). Шнайдер обыграла Потапову, Калинская, Пегула, Самсонова, Осака вышли в 1/4 финала

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Вашингтон (WTA). Шнайдер обыграла Потапову, Калинская, Пегула, Самсонова, Осака вышли в 1/4 финала
В Вашингтоне проходит второй круг турнира WTA 500.

Анна Калинская обыграла Джанис Тьен во втором круге в Вашингтоне.

Диана Шнайдер прошла Анастасию Потапову.

Людмила Самсонова победила Ван Синьюй.

Сетка турнира здесь.

Mubadala Citi DC Open

Вашингтон, США

27 июля – 2 августа 2026

WTA 500

Призовой фонд – 1 637 982 доллара

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoWTA
logoMubadala DC Open
результаты

Комментарии

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Простите, не смог удержаться - добавил немного минусов Иванову-Михайлову-Миллигану, так сказать, для равновесия. А то у него не все комментарии ещё стали серыми 😭😭😭😭
Молодец Калинская, расстроила своего главного хейтера в личине поклонника. Придется ему теперь отчаянно топить за Пегулу.
А всех остальных с победой! В концовке Аня заставила понервничать, конечно)
ОтветBakket
Молодец Калинская, расстроила своего главного хейтера в личине поклонника. Придется ему теперь отчаянно топить за Пегулу. А всех остальных с победой! В концовке Аня заставила понервничать, конечно)
Если бы только в концовке :)
Я даже затрудняюсь назвать подобное издевательство над болельщиками Калинской, каким-то словом. Это самая изощренная теннисная пытка. Она играет на наших нервах, как на балалайке. Надо же разыграть такой сценарий? Думаю самый смелый отчаянный сценарист такое не придумает. Осталось только проиграть, но хоть тут удача, а по другому и не скажешь, была на стороне Калинской. И ведь действительно повезло, особенно когда Тьен совершила что-то невероятное, когда стоя в метре у сетки умудрилась в нее попасть и это был ключевой момент матча. Хотя Калинская могла еще напридумывать, но видимо сама уже устала, себя замучила , соперницу замучила и нас всех замучила. Вот такой матч и все-таки Аню с невероятно трудной победой, даже отматерилась после очередной двойной, бывает и такое.
ОтветЛюбитель_ФК
Я даже затрудняюсь назвать подобное издевательство над болельщиками Калинской, каким-то словом. Это самая изощренная теннисная пытка. Она играет на наших нервах, как на балалайке. Надо же разыграть такой сценарий? Думаю самый смелый отчаянный сценарист такое не придумает. Осталось только проиграть, но хоть тут удача, а по другому и не скажешь, была на стороне Калинской. И ведь действительно повезло, особенно когда Тьен совершила что-то невероятное, когда стоя в метре у сетки умудрилась в нее попасть и это был ключевой момент матча. Хотя Калинская могла еще напридумывать, но видимо сама уже устала, себя замучила , соперницу замучила и нас всех замучила. Вот такой матч и все-таки Аню с невероятно трудной победой, даже отматерилась после очередной двойной, бывает и такое.
Да уж, сочувствую тем болельщикам Анны, кто наблюдал за этой игрой в прямом эфире.
ОтветСергеев Сергей_1116886664
Да уж, сочувствую тем болельщикам Анны, кто наблюдал за этой игрой в прямом эфире.
Самое обидное, что она сама себе, ну и нам конечно, создавала проблемы на пустом месте. Чего стоят две двойные на тайбрейке, да и вообще по ходу матча. Не знаю, разбирают -ли они с тренером подобные ситуации, но такое повторяется из матча в матч. А без разбора подобных ошибок, все будет продолжаться, оно и продолжается.
Дала Аня нервяка и валидола на ТБ, но всё-таки смогла обыграть соперницу. С победой и выходом следующий круг.
Да уж, психам Мирры до психов Люды как до Луны, несмотря на сегодняшний счет.)
ОтветRygeek
Да уж, психам Мирры до психов Люды как до Луны, несмотря на сегодняшний счет.)
Тем не менее, что бы на неё так не повлияло (свадьба или падение в рейтинге) - на этом турнире она нравится мне куда больше, чем по сезону
ОтветAnouck
Тем не менее, что бы на неё так не повлияло (свадьба или падение в рейтинге) - на этом турнире она нравится мне куда больше, чем по сезону
Если Люда побеждает Киз, то берёт титул) так что ждем
С победой, Люда!
Комедия ошибок со счастливым концом
Феерия стыда на тайбрейке. Калинской везёт чуть больше )
Так не понял юмора, а что Свитолина не пожала руку после матча Кудерметовой из Узбекистана, по-моему, надо уже за это и наказывать деньгами, честно говоря, это уже не смешно)))
Ответcosta0545
Так не понял юмора, а что Свитолина не пожала руку после матча Кудерметовой из Узбекистана, по-моему, надо уже за это и наказывать деньгами, честно говоря, это уже не смешно)))
во первых пожимание руки это не обязательно, это традиции ,а не правила,во вторых ты чего так распереживался ))) ?они не переживают как ты)))))
Подача у Калинской испортилась совсем. Дурацкий удар открытой ракеткой
в стиле "Бренгл/ Де Вруум". Так недолго из Топ-100 вылететь в ближайшем будущем.
ОтветNikolay II
Подача у Калинской испортилась совсем. Дурацкий удар открытой ракеткой в стиле "Бренгл/ Де Вруум". Так недолго из Топ-100 вылететь в ближайшем будущем.
Да первая-то ладно, но у нее с математикой, похоже, туго. Если вторую все время подавать, как первую, то уровень двойных становится критическим.
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