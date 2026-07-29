Потапова о прогрессе в сезоне-2026: «Я просто стала более зрелой. Наконец-то чувствую себя комфортно в туре»

27-я ракетка мира Анастасия Потапова оценила победу над 46-летней Винус Уильямс в первом круге в Вашингтоне – 6:3, 6:3.

«Из-за дождя все получилось немного сумбурно. Перед матчем мне не удалось провести разминку на корте, поэтому пришлось выходить играть без нее. Думаю, именно поэтому начало получилось не самым удачным, если это вообще можно так назвать».

Также она высказалась о своем прогрессе в этом сезоне. Ее баланс побед и поражений – 26:16.

«Я просто стала более зрелой. Наконец-то чувствую себя комфортно в туре. Я уже несколько раз сыграла почти на всех этих турнирах, набралась опыта.

Теперь я ставлю перед собой самые высокие цели и стараюсь упорно работать, чтобы их достичь», – сказала Потапова.