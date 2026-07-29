Эала о том, что отыграла сет и брейк у Циньвэнь Чжэн: «Это прежде всего вопрос психологии»

Александра Эала прокомментировала победу над Циньвэнь Чжэн в первом круге турнира в Вашингтоне – 4:6, 6:4, 6:1.

Филиппинка уступала 3:4 с брейком во втором сете, после чего выиграла семь геймов подряд.

«Думаю, этот брейк действительно мне помог. Если бы я не сделала обратный брейк, кто знает, может быть, отрыв оказался бы слишком большим. В теннисе никогда нельзя знать наверняка, но мне кажется, что именно это изменило ход матча».

О боевом настрое на корте

«Мне кажется, этот настрой всегда был во мне. Это прежде всего вопрос психологии. Но вместе с тем этому тоже можно научиться. Сейчас у меня уже больше опыта, и я лучше умею использовать этот настрой на самом высоком уровне.

Это связано и с тем, что мой теннис стал сильнее. Ты всегда хочешь побеждать и бороться до конца, но после прогресса, которого я добилась за последний год, у меня стало гораздо больше возможностей подкреплять это своей игрой».

О поддержке болельщиков в Вашингтоне

«Я впервые играю в Вашингтоне. Я знала, что здесь есть филиппинская община, но в большинстве мест никогда не знаешь, чего ожидать. Меня очень приятно удивила атмосфера. Сегодня на трибунах была потрясающая поддержка, она буквально заряжала энергией», – сказала Эала после матча.