Фоньини о том, что Синнер не сыграет в Монреале: «В мое время Роджер, Рафа и Ноле не пропускали ни одного «Мастерса»
Фабио Фоньини высказался о том, что Янник Синнер пропустит «Мастерс» в Монреале.
«Меня совсем не удивило, что Янник снялся с «Мастерса» в Монреале. Правильно, что он решил поберечь себя перед US Open. Это может стать хорошей возможностью для Лоренцо Музетти или Маттео Берреттини.
Сегодня «Мастерс» может выиграть практически любой. В мое время Роджер, Рафа и Ноле не пропускали ни одного турнира этой категории – такое было просто невозможно», – приводит слова Фоньини Corriere Dello Sport со ссылкой на эфир Sky Sport Italia.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: corrieredellosport.it
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ахаха. в этом сезоне все мастерсы брал Синнер. в том сезоне, пока Синнер чалился, ИУ зацепил Дрейпер, Майами - Меньшик, Мадрид без лидеров взял Рууд, Торонто без двоицы - Шелтон, а в Шанхае без Алькараса, с жарой и судорогами Синнера победил Вашеро. в 2024 кроме Синнера, Зверева и Алькараса только три турнира "выиграл любой", это были Циципас, Рублев и Попырин.
надежда только на то, что Синкарасу станет скучно на мастерсах