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  4. Фоньини о том, что Синнер не сыграет в Монреале: «В мое время Роджер, Рафа и Ноле не пропускали ни одного «Мастерса»

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Фоньини о том, что Синнер не сыграет в Монреале: «В мое время Роджер, Рафа и Ноле не пропускали ни одного «Мастерса»

Фабио Фоньини высказался о том, что Янник Синнер пропустит «Мастерс» в Монреале.

«Меня совсем не удивило, что Янник снялся с «Мастерса» в Монреале. Правильно, что он решил поберечь себя перед US Open. Это может стать хорошей возможностью для Лоренцо Музетти или Маттео Берреттини.

Сегодня «Мастерс» может выиграть практически любой. В мое время Роджер, Рафа и Ноле не пропускали ни одного турнира этой категории – такое было просто невозможно», – приводит слова Фоньини Corriere Dello Sport со ссылкой на эфир Sky Sport Italia.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: corrieredellosport.it
logoЯнник Синнер
logoФабио Фоньини
logoМаттео Берреттини
logoЛоренцо Музетти
logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoCanadian Open
logoATP

Комментарии

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Фоньини: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя: богатыри — не вы!»
А чего бы Синнеру не отдыхать, ведь ему никто в спину не дышит) на грунтовых Мастерсах отработал, потому что ждал реванша в финале РГ и со всей ответственностью готовился, плюс домашний пропускать нельзя. А здесь на харде как хочет, так и готовится к ЮСО, и плевать, что там директора турниров жужжат)
отчасти он прав: престиж этих турниров явно снизился из-за перегруженности календаря и невозможности ведущим мастерам проходить весь сезон без перерывов ради сохранения здоровья
"Сегодня «Мастерс» может выиграть практически любой."
ахаха. в этом сезоне все мастерсы брал Синнер. в том сезоне, пока Синнер чалился, ИУ зацепил Дрейпер, Майами - Меньшик, Мадрид без лидеров взял Рууд, Торонто без двоицы - Шелтон, а в Шанхае без Алькараса, с жарой и судорогами Синнера победил Вашеро. в 2024 кроме Синнера, Зверева и Алькараса только три турнира "выиграл любой", это были Циципас, Рублев и Попырин.

надежда только на то, что Синкарасу станет скучно на мастерсах
Ответb10odyann
"Сегодня «Мастерс» может выиграть практически любой." ахаха. в этом сезоне все мастерсы брал Синнер. в том сезоне, пока Синнер чалился, ИУ зацепил Дрейпер, Майами - Меньшик, Мадрид без лидеров взял Рууд, Торонто без двоицы - Шелтон, а в Шанхае без Алькараса, с жарой и судорогами Синнера победил Вашеро. в 2024 кроме Синнера, Зверева и Алькараса только три турнира "выиграл любой", это были Циципас, Рублев и Попырин. надежда только на то, что Синкарасу станет скучно на мастерсах
В Шанхае в прошлом году Синнера победил не Вашеро, а Грикспур. Вашеро выиграл мастерс.
В его время мастерсы играли неделю.
Раньше платили меньше и тем самым стимулировали, а сейчас все бизнесмены, делают бабки с воздуха на кинг слэмах, поэтому смысла нет
Это Фоньини так оправдывается почему за всю карьеру взял один единственный случайный Мастерс)
ОтветRatush
Это Фоньини так оправдывается почему за всю карьеру взял один единственный случайный Мастерс)
Он в 40 лет деклассировал Алькараса на уимблдоне, потом просто устал
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