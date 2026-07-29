Фоньини о том, что Синнер не сыграет в Монреале: «В мое время Роджер, Рафа и Ноле не пропускали ни одного «Мастерса»

Фабио Фоньини высказался о том, что Янник Синнер пропустит «Мастерс» в Монреале.

«Меня совсем не удивило, что Янник снялся с «Мастерса» в Монреале. Правильно, что он решил поберечь себя перед US Open . Это может стать хорошей возможностью для Лоренцо Музетти или Маттео Берреттини .

Сегодня «Мастерс» может выиграть практически любой. В мое время Роджер , Рафа и Ноле не пропускали ни одного турнира этой категории – такое было просто невозможно», – приводит слова Фоньини Corriere Dello Sport со ссылкой на эфир Sky Sport Italia.