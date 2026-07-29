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  4. Шаповалов поздравил жену с днем рождения в интервью на корте в Лос-Кабос

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Шаповалов поздравил жену с днем рождения в интервью на корте в Лос-Кабос

Денис Шаповалов поздравил свою жену Мирьям Бьорклунд с днем рождения после выхода во второй круг в Лос-Кабос. 

«Прежде чем говорить о матче, хочу поздравить с днем рождения свою жену. В Майами уже наступило после полуночи, так что с днем рождения, Мирьям! Желаю тебе всего самого лучшего», – сказал Шаповалов в интервью на корте.

Также действующий чемпион высказался о матче с Ринки Хиджикатой, который выиграл со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

«После «Уимблдона» я не провел ни одного матча, поэтому поначалу чувствовал небольшую скованность. Мне было непросто найти ритм на подаче и при ударах с форхенда, а это мое мое главное оружие. Именно поэтому в первом сете у меня ничего не получалось.

К счастью, удалось побороться, во втором и третьем сетах я заиграл гораздо лучше и в итоге победил».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoДенис Шаповалов
logoAbierto Mexicano Los Cabos
logoРинки Хиджиката
Мирьям Бьорклунд
logoATP

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