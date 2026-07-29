Круз Хьюитт стал самым молодым австралийцем с 1998 года, выигравшим матч в основе ATP за границей

Круз Хьюитт обыграл Маркоса Гирона в первом круге в Вашингтоне – 6:3, 6:4.

17-летний Хьюитт стал самым молодым австралийцем, выигравшим матч основной сетки ATP за пределами страны, с 1998 года – тогда подобного результата в Нью-Хейвене добился его отец Ллейтон Хьюитт , которому было 17 лет и 174 дня.

Сейчас Крузу 17 лет и 228 дней.