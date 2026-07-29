Круз Хьюитт стал самым молодым австралийцем с 1998 года, выигравшим матч в основе ATP за границей
Круз Хьюитт обыграл Маркоса Гирона в первом круге в Вашингтоне – 6:3, 6:4.
17-летний Хьюитт стал самым молодым австралийцем, выигравшим матч основной сетки ATP за пределами страны, с 1998 года – тогда подобного результата в Нью-Хейвене добился его отец Ллейтон Хьюитт, которому было 17 лет и 174 дня.
Сейчас Крузу 17 лет и 228 дней.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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