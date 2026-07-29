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  4. Пегула о миксте на US Open: «Пара Арины и Новака выглядит очень серьезно»

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Пегула о миксте на US Open: «Пара Арины и Новака выглядит очень серьезно»

Джессика Пегула высказалась о выступлении на US Open в миксте.

Турнир смешанных пар во второй раз подряд пройдет на неделе перед стартом одиночной сетки – 25-26 августа.

– В прошлом году вы сыграли в обновленном турнире по миксту на US Open вместе с Джеком Дрэйпером. Недавно объявили список участников, и вы снова заявились с ним. Что вы думаете об этом турнире и кого из других пар вам было бы особенно интересно встретить?

– Мы как раз только что это обсуждали. Честно говоря, турнир приятно удивил. В прошлом году интерес к нему был действительно большим.

Теннис уникален тем, что мужчины и женщины могут соревноваться на одной площадке, на одной сцене. Не так много видов спорта могут этим похвастаться. Думаю, организаторы здорово воспользовались этой особенностью.

Как показал прошлый год, болельщикам очень понравилось смотреть, как вместе играют лучшие теннисисты и теннисистки. Им также интересно видеть противостояния специалистов по парной игре с теми, кто больше выступает в одиночке.

Было много разных сюжетов, которые понравились зрителям. А сам US Open настолько вырос, что люди теперь просто хотят смотреть как можно больше тенниса.

Мне повезло сыграть, кажется, три матча. Мы вышли на корт Артура Эша, сыграли вечернюю сессию при полностью заполненных трибунах – это было невероятно.

Еще я сыграла с Джеком. До этого мы почти не общались, а теперь стали хорошими друзьями, у нас отличные отношения. Поэтому решили снова выступить вместе. Правда, у него были проблемы с травмами, так что посмотрим, как все сложится.

Для него это тоже был классный опыт. До этого он никогда не играл вечернюю сессию на Артуре Эше, и здорово было почувствовать эту атмосферу еще до того, как выйти туда в одиночном турнире.

Было очень весело. Думаю, болельщики увидели игроков с другой стороны – больше эмоций, больше индивидуальности. Было интересно наблюдать, как разные характеры сочетаются в каждой паре.

Все команды выглядят очень сильными. Никогда не знаешь, чего ожидать.

В миксте многое может решить удача, особенно когда речь идет о подаче мужчин и женщин. Иногда достаточно одного брейка – и сет уже практически проигран. Поэтому с первого розыгрыша нужно быть максимально собранным.

Если говорить о соперниках, то пара Арины и Новака выглядит очень серьезно. Впрочем, все команды сильные. Честно говоря, мне вообще ни с кем не хотелось бы играть.

По-моему, и в прошлом году у нас была очень тяжелая сетка. Посмотрим, как получится в этот раз, – сказала Пегула на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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