Нисикори о своей карьере: «Доволен процентов на 50»

Кеи Нисикори признался, что не до конца доволен своей карьерой.
Японец уйдет из тенниса осенью этого года. Последним турниром в его карьере станет домашний ATP 500 в Токио.
– Насколько вы довольны своей карьерой?
– Наверное, процентов на 50. Наполовину я доволен, а наполовину – нет, потому что так и не выиграл ни «Мастерс», ни турнир «Большого шлема». Да, я взял несколько титулов, но у меня нет такого большого результата, как у многих других игроков. Из-за этого мне немного грустно.
– Но вы же дошли до финала US Open. Вы были одним из лучших игроков мира. Максимально поднимались на третье или четвертое место?
– На четвертое.
– Это же выдающееся достижение. Чаще напоминайте себе об этом.
– Да, наверное, так и нужно (смеется). Кажется, я был первым азиатским теннисистом, который поднялся так высоко в рейтинге. Так что да, мне есть чему радоваться, – сказал Нисикори в интервью Бену Ротенбергу.
36-летний Нисикори – экс-четвертая ракетка мира, обладатель 12 титулов ATP, финалист US Open-2014 и трех «Мастерсов» разных лет, а также бронзовый призер Олимпиады-2016.
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