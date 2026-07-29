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  4. Нисикори о своей карьере: «Доволен процентов на 50»

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Нисикори о своей карьере: «Доволен процентов на 50»

Кеи Нисикори признался, что не до конца доволен своей карьерой. 

Японец уйдет из тенниса осенью этого года. Последним турниром в его карьере станет домашний ATP 500 в Токио.

– Насколько вы довольны своей карьерой?

– Наверное, процентов на 50. Наполовину я доволен, а наполовину – нет, потому что так и не выиграл ни «Мастерс», ни турнир «Большого шлема». Да, я взял несколько титулов, но у меня нет такого большого результата, как у многих других игроков. Из-за этого мне немного грустно.

– Но вы же дошли до финала US Open. Вы были одним из лучших игроков мира. Максимально поднимались на третье или четвертое место?

– На четвертое.

– Это же выдающееся достижение. Чаще напоминайте себе об этом.

– Да, наверное, так и нужно (смеется). Кажется, я был первым азиатским теннисистом, который поднялся так высоко в рейтинге. Так что да, мне есть чему радоваться, – сказал Нисикори в интервью Бену Ротенбергу.

36-летний Нисикори – экс-четвертая ракетка мира, обладатель 12 титулов ATP, финалист US Open-2014 и трех «Мастерсов» разных лет, а также бронзовый призер Олимпиады-2016.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @BenRothenberg
logoКеи Нисикори
logoATP
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Комментарии

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Думаю, он всё бы отдал, чтобы переиграть тот финал против Чилича.
И травмы ему не дали раскрыться в полной мере.
Ответpetetheanswer
Думаю, он всё бы отдал, чтобы переиграть тот финал против Чилича. И травмы ему не дали раскрыться в полной мере.
Там Чилич на таблетках своих был, шансов у Кеи не было.
ОтветAgile
Там Чилич на таблетках своих был, шансов у Кеи не было.
Чилич был невероятен это да.
Но прошёл Новака в полуфинале и проиграл без шансов в финале.
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