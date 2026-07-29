Фриц о речи Тиафу на свадьбе Пола: «Никогда не видел Фо таким серьезным»

Томми Пол и Тэйлор Фриц в интервью Tennis Channel рассказали, какие эмоции испытали на свадьбе Пола.

– Кто-нибудь из твоих друзей когда-нибудь доводил тебя до слез?

ТП: «Нет, раньше такого не было. Но на самой свадьбе я думал, что выдержу и не заплачу. В итоге не получилось – все-таки немного расплакался».

ТФ: «На репетиции все говорили речи. Я сам не хотел выступать, потому что был уверен: начну говорить – и точно заплачу.

В итоге мы неожиданно попросили Фрэнсиса [Тиафу] выступить, потому что он опоздал. Он вообще ничего не подготовил и просто говорил от души. Это была очень искренняя речь.

Я никогда не видел Фо таким серьезным. Мне кажется, он и сам был близок к тому, чтобы расплакаться. И, глядя на него, я тоже едва сдержался, потому что обычно он совсем не такой».