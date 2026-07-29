Вашингтон (ATP). Де Минаур, Шелтон, Меньшик, Ходар, Эмбер, Нисикори, Фриц, Музетти вышли во 2-й круг, Тьен, Тиафу выбыли
В Вашингтоне проходит первый круг турнира ATP 500.
Тэйлор Фриц обыграл Зизу Бергса в первом круге в Вашингтоне.
Алекс де Минаур прошел Стефаноса Циципаса.
Сетка турнира здесь.
Mubadala Citi DC Open
Вашингтон, США
27 июля – 2 августа 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 469 450 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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личка 12-1
фаворитом ведут бегунка Де Минора, и пытайся найти логику в tier 2 теннисе и по каким критериям выставляют кэфы
Так что одним бэкхэндом там ничего не решить.