  1. Спортс
  2. Теннис
  3. Новости

  4. Вашингтон (ATP). Де Минаур, Шелтон, Меньшик, Ходар, Эмбер, Нисикори, Фриц, Музетти вышли во 2-й круг, Тьен, Тиафу выбыли

0
Вашингтон (ATP). Де Минаур, Шелтон, Меньшик, Ходар, Эмбер, Нисикори, Фриц, Музетти вышли во 2-й круг, Тьен, Тиафу выбыли
В Вашингтоне проходит первый круг турнира ATP 500.

Тэйлор Фриц обыграл Зизу Бергса в первом круге в Вашингтоне.

Алекс де Минаур прошел Стефаноса Циципаса.

Сетка турнира здесь.

Mubadala Citi DC Open

Вашингтон, США

27 июля – 2 августа 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 469 450 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
результаты
logoATP
logoMubadala DC Open

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Смотрю на тьена и вижу закат парня
Этот чел против Маннарино талантом считается говорите?) Как будто Мандаринов бы его и в 43 бы обыграл. Без шансов просто укатывает))
Хахахах Тьен такой мертвый))) попасть в корт не может
Джонни Синс наказывает Тьена
Ходар бы ему баранку повесил походу бы
Циципас - Де Минор
личка 12-1
фаворитом ведут бегунка Де Минора, и пытайся найти логику в tier 2 теннисе и по каким критериям выставляют кэфы
С такой дырой слева Циципасу на высокий уровень не вернуться. Его бэкхенд никогда не отличался надежностью, но в последние два года стал совсем жалким. Я бы на его месте чаще играл резанным, других вариантов не вижу, на двуручный удар в таком возрасте он уже не перейдет. Даже Стэн с его отличным бх чаще режет слева, чем Циципас.
ОтветBakket
С такой дырой слева Циципасу на высокий уровень не вернуться. Его бэкхенд никогда не отличался надежностью, но в последние два года стал совсем жалким. Я бы на его месте чаще играл резанным, других вариантов не вижу, на двуручный удар в таком возрасте он уже не перейдет. Даже Стэн с его отличным бх чаще режет слева, чем Циципас.
Тоже удивляюсь. Не знаю, почему эта дыра упорно игнорируется Цыпой и даже наоборот углубляется. Наверно, потому что и большим умом тоже никогда не отличался. Вряд ли какая-то умалчиваемая хроническая травма.
ОтветBakket
С такой дырой слева Циципасу на высокий уровень не вернуться. Его бэкхенд никогда не отличался надежностью, но в последние два года стал совсем жалким. Я бы на его месте чаще играл резанным, других вариантов не вижу, на двуручный удар в таком возрасте он уже не перейдет. Даже Стэн с его отличным бх чаще режет слева, чем Циципас.
Так там и общий уровень игры, пожалуй, хуже нынешнего Стэна (в очном матче Стефанос его может только перебегать, но не переиграть).
Так что одним бэкхэндом там ничего не решить.
Какой чудовищный уровень у грека, буквально больше двух ударов не может в корт сыграть, а вел ведь с брейком 😵‍💫
Почему Деминор и Циципас все время переносятся, они же должны были уже сыграть😆
ОтветSincere
Почему Деминор и Циципас все время переносятся, они же должны были уже сыграть😆
Меньшик - Свайда сыграли 1-ый сет и потом матч ушел на паузу дождевую в пару часов, спустя пару часов после паузы доиграли матч, а последний матч с Циципасом перенесли
ОтветArthritis
Меньшик - Свайда сыграли 1-ый сет и потом матч ушел на паузу дождевую в пару часов, спустя пару часов после паузы доиграли матч, а последний матч с Циципасом перенесли
Спасибо) интересно, нафиг было переносить, там же время не позднее было. Их матч единственный несыгранный в 1 круге))
Ну, с почином Стефаноса в матче, есть сет, нет уже никаких нервов)
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лос-Кабос (ATP). 1/2 финала. Шаповалов сыграет с Норри, Вонг поборется с Жеа
Пегула о том, что упустила подачу на матч против Калинской: «Повезло, что удалось сделать обратный брейк благодаря ее двойным ошибкам»
Мбоко снялась с US Open
Вашингтон (WTA). Шнайдер играет с Самсоновой, Свитолина встретится с Эалой, Осака вышла в 1/2 финала, Калинская выбыла
Live
Де Минаур не защитил титул в Вашингтоне
Вашингтон (ATP). 1/4 финала. Фриц играет с Микельсеном, Музетти поборется с Ходаром, Шелтон – с Табило, Де Минаур выбыл
Live
Мемфис (WTA). Стернс играет с Калиевой (матч прерван из-за дождя), Захарова поборется с Сарасуа, Видманова – с Волынец, Лютова вышла в полуфинал
Мирра Андреева: «Хотите верьте, хотите нет, но в этом году я не ставила перед собой никаких целей»
Турсунов о прорыве Лютовой: «166-я в чемпионской гонке. Дотянет до итогового? 😂»
Лютова после выхода в 1/2 финала в Мемфисе: «Все, что сейчас происходит, похоже на чудо»
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас опубликовал фото с брейдами
Фото
В Елабуге открыли новые корты филиала школы Надежды Петровой
Оже-Альяссим, Серундоло и Ходар посетили финал ЧМ-2026
Фото
Дель Потро – Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ: «Спасибо, Лео! Ты оставил нас на вершине мира!»
Алькарас сфотографировался с Ямалем и кубком после победы Испании на ЧМ
Фото
Джокович пообщался с Роналдиньо перед финалом ЧМ-2026
Видео
Рублев о финале ЧМ-2026: «У меня команда из Испании. Будет странно, если я начну поддерживать Аргентину»
Надаль перед финалом ЧМ-2026: «До сих пор помню эмоции финала ЧМ-2010 в ЮАР»
Фото
Ибрагимович и Тайсон пришли на премьеру документального фильма о Джоковиче
Фото
Дель Потро – Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026: «Спасибо, Лео! Я тебя обожаю💙»