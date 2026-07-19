  1. Спортс
  2. Теннис
  3. Новости

  4. Рублев выиграл 18-й титул на уровне ATP

0
Рублев выиграл 18-й титул на уровне ATP

16-я ракетка мира Андрей Рублев обыграл Лучано Дардери в финале турнира в Баштаде. Матч закончился со счетом 6:4, 6:3.

Россиянин выиграл 18-й титул на уровне ATP (баланс в финалах – 18:12) и второй на этом турнире. Он стал десятым игроком в Открытой эре, которому удалось взять несколько трофеев в Баштаде.

Также для Рублева это первый титул на грунте с апреля 2024-го – тогда он победил на «Мастерсе» в Мадриде.

Кроме того, Рублев прервал серию из пяти поражений от соперников из топ-20. Последний раз он обыгрывал игрока такого уровня в Цинциннати-2025. Теперь его статистика против топ-20 – 57:73.

В понедельник россиянин поднимется на 14-ю строчку в рейтинге.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Рублев
logoATP
logoЛучано Дардери
logoNordea Open

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Русский день в АТР-туре!
ОтветVakhore
Русский день в АТР-туре!
Комментарий скрыт
ОтветVakhore
Русский день в АТР-туре!
Комментарий скрыт
Андрея с победой!
Уверенно Андрюха сыграл, вот бы еще и в Эшториле так
Для уверенности нужен был титул. Далее быстрый американский хард. Ждем успехов
Непростой получился матч, учитывая поведение итальянца в первом сете. Но Андрея это не выбило с колеи, он в двух сетах его обыграл и завоевал долгожданный титул. Молодец !
Очень рада за Андрея! Молодец. Как хорошо, что есть какие-то положительные сдвиги
Молодец рубль сдюжил)
Андрея с победой в финале! Надеюсь, что это добавит ему уверенности в своих силах. Сегодня, по сравнению с итальянцем, он был само спокойствие. Это радует!
ОтветНиколай Ульянов
Просто монстр.
Просто смешно, они все в тройке...
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Эшторил (ATP). Мартинес, Ван Аш вышли во 2-й круг, Басилашвили, Уго Карабелли выбыли
Коболли сменил прическу
Фото
Томич о первом титуле на «Челленджерах» с 2018 года: «Наверное, поиграю еще лет 20»
Гамбург (WTA). Бондар, Калинина вышли во 2-й круг, Подорошка выбыла
Накашима взял титул UTS в Рио. За победу он получил 400 тысяч долларов
Томич впервые за 8 лет выиграл «Челленджер»
Хабиб встретился с Алькарасом после финала ЧМ-2026: «Приятно познакомиться, чемп!»
Фото
Рублев выложил фото за 2026 год с Сафиным, Смоловым, Сафоновым и Найлом Хораном
Фото
Костюк и Йович снялись с турнира в Вашингтоне
Китцбюэль (ATP). Бусе, Навоне, Ганфманн, Родионов вышли во 2-й круг, Чина выбыл
Ко всем новостям
Последние новости
Оже-Альяссим, Серундоло и Ходар посетили финал ЧМ-2026
Фото
Дель Потро – Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ: «Спасибо, Лео! Ты оставил нас на вершине мира!»
Алькарас сфотографировался с Ямалем и кубком после победы Испании на ЧМ
Фото
Джокович пообщался с Роналдиньо перед финалом ЧМ-2026
Видео
Рублев о финале ЧМ-2026: «У меня команда из Испании. Будет странно, если я начну поддерживать Аргентину»
Надаль перед финалом ЧМ-2026: «До сих пор помню эмоции финала ЧМ-2010 в ЮАР»
Фото
Ибрагимович и Тайсон пришли на премьеру документального фильма о Джоковиче
Фото
Дель Потро – Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026: «Спасибо, Лео! Я тебя обожаю💙»
Сетка «Уимблдона»-2026
Винус Уильямс и Дэвид Бекхэм пришли на матч Норвегия – Англия на ЧМ-2026
Фото