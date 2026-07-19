Рублев выиграл 18-й титул на уровне ATP

16-я ракетка мира Андрей Рублев обыграл Лучано Дардери в финале турнира в Баштаде. Матч закончился со счетом 6:4, 6:3.

Россиянин выиграл 18-й титул на уровне ATP (баланс в финалах – 18:12) и второй на этом турнире. Он стал десятым игроком в Открытой эре, которому удалось взять несколько трофеев в Баштаде.

Также для Рублева это первый титул на грунте с апреля 2024-го – тогда он победил на «Мастерсе» в Мадриде.

Кроме того, Рублев прервал серию из пяти поражений от соперников из топ-20. Последний раз он обыгрывал игрока такого уровня в Цинциннати-2025. Теперь его статистика против топ-20 – 57:73.

В понедельник россиянин поднимется на 14-ю строчку в рейтинге.