Синнер – десятый игрок, защитивший титул на «Уимблдоне»

Янник Синнер защитил титул на «Уимблдоне». В финале он обыграл Александра Зверева со счетом 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4.

24-летний итальянец стал десятым теннисистом в Открытой эре, которому удалось выиграть два титула на «Уимблдоне » подряд. Ранее этого добились:

Также Синнер стал 14-м игроком в Открытой эре, выигравшим несколько титулов на «Уимблдоне».

До него многократными чемпионами турнира становились Федерер (8 титулов), Сампрас (7), Джокович (7), Борг (5), Макинрой (3), Беккер (3), Лэйвер (2), Ньюкомб (2), Джимми Коннорс (2), Стефан Эдберг (2), Рафаэль Надаль (2), Энди Маррей (2) и Алькарас (2).