  1. Спортс
  2. Теннис
  3. Новости

  4. Синнер – десятый игрок, защитивший титул на «Уимблдоне»

0
Синнер – десятый игрок, защитивший титул на «Уимблдоне»

Янник Синнер защитил титул на «Уимблдоне». В финале он обыграл Александра Зверева со счетом 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4.

24-летний итальянец стал десятым теннисистом в Открытой эре, которому удалось выиграть два титула на «Уимблдоне» подряд. Ранее этого добились:

Также Синнер стал 14-м игроком в Открытой эре, выигравшим несколько титулов на «Уимблдоне».

До него многократными чемпионами турнира становились Федерер (8 титулов), Сампрас (7), Джокович (7), Борг (5), Макинрой (3), Беккер (3), Лэйвер (2), Ньюкомб (2), Джимми Коннорс (2), Стефан Эдберг (2), Рафаэль Надаль (2), Энди Маррей (2) и Алькарас (2).

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Зверев
logoЯнник Синнер
logoУимблдон
logoРоджер Федерер
logoНовак Джокович
logoПит Сампрас
logoБьорн Борг
logoДжон Макинрой
logoДжимми Коннорс
logoБорис Беккер
logoРафаэль Надаль
logoЭнди Маррей
logoКарлос Алькарас
logoСтефан Эдберг
logoДжон Ньюкомб
logoATP
logoРод Лэйвер

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Предсказуемо, к сожалению. Зверева хватило только на два сета. Держался только за счёт своей подачи. Как только у Синнера стало лучше с приёмом, стало понятно чем всё закончится. На розыгрышах Синнер был явно сильнее.
Сингер сделал это. Это же безумие!
Сделает это ещё не один раз👌.
ОтветDikki Shelton
Сделает это ещё не один раз👌.
Пока допинг не закончится)
ОтветDikki Shelton
Сделает это ещё не один раз👌.
Сделает это понятно !) пацан умеет скрывать запрещенку !)
Зверев еще вернется в финал думаю тут
ОтветMr@k123
Зверев еще вернется в финал думаю тут
Зверев король финалов. Правда, отлетает в них почти всегда
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Навратилова раскритиковала Зверева за пассивность в финале «Уимблдона»: «Не стоило находиться так далеко за задней линией»
Умаг (ATP). Прижмич, Джумхур вышли во 2-й круг, Лайович выбыл
Афины (WTA). Саккари, Циньвэнь Чжэн, Паркс, Таггер вышли во 2-й круг, Линетт выбыла
Яссы (WTA). Бюрель, Чараева вышли во 2-й круг, Соррибес-Тормо, Подорошка выбыли
Бартоли о Синнере: «Мы увидели нового Джоковича на ближайшие 10-15 лет»
Курье о единственном брейк-пойнте Зверева в финале «Уимблдона»: «Нельзя надеяться, что соперник сам поможет выиграть очко. Нужно самому забирать свое»
Роддик о финале «Уимблдона»: «Зверев разгадал загадку, как обыгрывать Синнера? Пока нет. Но это была его лучшая попытка»
Кейхилл о Звереве: «После «Ролан Гаррос» видно, что он изменился даже в том, как выходит на корт»
Гштаад (ATP). Кецманович, Сонего вышли во 2-й круг, Муньяр, Скатов выбыли
Экс-девятая ракетка мира Баутиста-Агут завершил карьеру
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка «Уимблдона»-2026
Винус Уильямс и Дэвид Бекхэм пришли на матч Норвегия – Англия на ЧМ-2026
Фото
Коболли о том, что отпраздновал победу как Роналду: «Если сегодня Португалия проиграет, то это не из-за меня»
Коболли после того, как повторил празднование Роналду: «Хочу сегодня посмотреть матч ЧМ между Испанией и Португалией»
Видео
Кэррик пришел на матч Джоковича и Сафиуллина на «Уимблдоне»
Петрова подписала соглашение о развитии тенниса в Ярославской области на ПМЭФ
Фото
Медведев, Хуммельс и Вонн посетили Гран-при Монако
Фото
Сетка «Ролан Гаррос»-2026
Андреева и Хвалинска сыграют в финале «Ролан Гаррос» 6 июня. Начало в 16:00 мск
Дембеле, Барколя, Заир-Эмери и Дуэ вынесли два кубка ЛЧ перед матчем Оже-Альяссима на «Ролан Гаррос»
Видео