Синнер – десятый игрок, защитивший титул на «Уимблдоне»

Янник Синнер защитил титул на «Уимблдоне». В финале он обыграл Александра Зверева со счетом 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4.
24-летний итальянец стал десятым теннисистом в Открытой эре, которому удалось выиграть два титула на «Уимблдоне» подряд. Ранее этого добились:
Род Лэйвер – в 1968-1969 годах;
Джон Ньюкомб – в 1970-1971 годах;
Бьорн Борг – в 1976-1980 годах (четыре защиты титула);
Джон Макинрой – в 1983-1984 годах;
Борис Беккер – в 1985-1986 годах;
Пит Сампрас – в 1993-1995 годах (две защиты титула) и в 1997-2000 годах (три защиты титула);
Роджер Федерер – в 2003-2007 годах (четыре защиты титула);
Новак Джокович – в 2014-2015 и 2018-2022 годах (три защиты титула, в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии);
Карлос Алькарас – в 2023-2024 годах.
Также Синнер стал 14-м игроком в Открытой эре, выигравшим несколько титулов на «Уимблдоне».
До него многократными чемпионами турнира становились Федерер (8 титулов), Сампрас (7), Джокович (7), Борг (5), Макинрой (3), Беккер (3), Лэйвер (2), Ньюкомб (2), Джимми Коннорс (2), Стефан Эдберг (2), Рафаэль Надаль (2), Энди Маррей (2) и Алькарас (2).
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