Синнер выиграл пятый «Большой шлем»

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл Александра Зверева в финале «Уимблдона » – 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4.

24-летний итальянец защитил титул и выиграл пятый трофей на турнирах «Большого шлема». Ранее он становился чемпионом Australian Open -2024, 2025, US Open -2024 и «Уимблдона»-2025.

Он сравнялся с Родом Лэйвером и Джоном Ньюкомбом и теперь делит с ними 14-е место в истории по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в Открытой эре. Среди теннисистов, продолжающих карьеру, у него третий результат – больше титулов только у Новака Джоковича (24) и Карлоса Алькараса (7).

Кроме того, Синнер завоевал 30-й титул на турнирах уровня ATP . Теперь его статистика в финалах – 30:9. По количеству выигранных титулов среди действующих игроков он занимает второе место, уступая только Джоковичу (101).

Также Синнер одержал 100-ю победу на турнирах «Большого шлема» (баланс – 100:22). Он стал восьмым действующим игроком, которому удалось достичь этой отметки.

В целом итальянец выиграл 44-й матч в сезоне. Его баланс в этом году – 44:3