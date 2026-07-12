Синнер выиграл пятый «Большой шлем»

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл Александра Зверева в финале «Уимблдона» – 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4.
24-летний итальянец защитил титул и выиграл пятый трофей на турнирах «Большого шлема». Ранее он становился чемпионом Australian Open-2024, 2025, US Open-2024 и «Уимблдона»-2025.
Он сравнялся с Родом Лэйвером и Джоном Ньюкомбом и теперь делит с ними 14-е место в истории по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в Открытой эре. Среди теннисистов, продолжающих карьеру, у него третий результат – больше титулов только у Новака Джоковича (24) и Карлоса Алькараса (7).
Кроме того, Синнер завоевал 30-й титул на турнирах уровня ATP. Теперь его статистика в финалах – 30:9. По количеству выигранных титулов среди действующих игроков он занимает второе место, уступая только Джоковичу (101).
Также Синнер одержал 100-ю победу на турнирах «Большого шлема» (баланс – 100:22). Он стал восьмым действующим игроком, которому удалось достичь этой отметки.
В целом итальянец выиграл 44-й матч в сезоне. Его баланс в этом году – 44:3
Комментарии
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Янник Синнер всё ещё не выиграл ни одного матча дольше 3.50))
Непробиваемый, непоколебимый "спрут"
Как будто на шаг всегда сильнее, было чем прибавить. Неоч смотрибельный финал, подаванство местами подавляло саму игру. Но в моменты, когда было необходимо, Янник как бультерьер держал мертвую хватку.
Силен грешник