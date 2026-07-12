  1. Спортс
  2. Теннис
  3. Новости

  4. Синнер выиграл пятый «Большой шлем»

0
Синнер выиграл пятый «Большой шлем»

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл Александра Зверева в финале «Уимблдона» – 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4.

24-летний итальянец защитил титул и выиграл пятый трофей на турнирах «Большого шлема». Ранее он становился чемпионом Australian Open-2024, 2025, US Open-2024 и «Уимблдона»-2025.

Он сравнялся с Родом Лэйвером и Джоном Ньюкомбом и теперь делит с ними 14-е место в истории по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в Открытой эре. Среди теннисистов, продолжающих карьеру, у него третий результат – больше титулов только у Новака Джоковича (24) и Карлоса Алькараса (7).

Кроме того, Синнер завоевал 30-й титул на турнирах уровня ATP. Теперь его статистика в финалах – 30:9. По количеству выигранных титулов среди действующих игроков он занимает второе место, уступая только Джоковичу (101).

Также Синнер одержал 100-ю победу на турнирах «Большого шлема» (баланс – 100:22). Он стал восьмым действующим игроком, которому удалось достичь этой отметки.

В целом итальянец выиграл 44-й матч в сезоне. Его баланс в этом году – 44:3

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Зверев
logoЯнник Синнер
logoУимблдон
logoРод Лэйвер
logoНовак Джокович
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoДжон Ньюкомб

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Мощь. Саня тоже молодец. Но уровни разные
ОтветИгорь Удалов
Мощь. Саня тоже молодец. Но уровни разные
Уровни жидкости в шприцах
Клостебол снова сильнее инсулина.
ОтветBuharoid
Клостебол снова сильнее инсулина.
Такие времена, плюсoдрoчepcтво сильнее здравого смысла.
ОтветBobby Clarke
Такие времена, плюсoдрoчepcтво сильнее здравого смысла.
Красиво ты его)
Синнер прошел турнир на 80% от своей реальной игры
ОтветDarkside Nation
Синнер прошел турнир на 80% от своей реальной игры
По-моему даже 50-60%. Первый сет был ужасен от Янника, а дальше Саня дал слабину
ОтветDarkside Nation
Синнер прошел турнир на 80% от своей реальной игры
Да, не все таблетки скушал в этот раз
Финал очень достойный!
Ну Саня молодчик!!! Но, в первые два сета(до второго тая) Зверев играл свой максимум. У Синнера же было чем прибавить.... У Зверева прибавлять было нечем. С победой Синнера
Матч продлился 3 часа 47 минут.
Янник Синнер всё ещё не выиграл ни одного матча дольше 3.50))
Форца🏆
Непробиваемый, непоколебимый "спрут"
Как будто на шаг всегда сильнее, было чем прибавить. Неоч смотрибельный финал, подаванство местами подавляло саму игру. Но в моменты, когда было необходимо, Янник как бультерьер держал мертвую хватку.
Силен грешник
ОтветКсюшаК
Форца🏆 Непробиваемый, непоколебимый "спрут" Как будто на шаг всегда сильнее, было чем прибавить. Неоч смотрибельный финал, подаванство местами подавляло саму игру. Но в моменты, когда было необходимо, Янник как бультерьер держал мертвую хватку. Силен грешник
«на шаг сильнее», на удар дальше?
Ответrevodrok
«на шаг сильнее», на удар дальше?
Если Вы не понимаете, что человек оговорился и для Вас это момент катарсиса, то рада, что мой сильный шаг доставил Вам удовольствие))
Хороший теннис показали оба. Было много красивых розыгрышей
Победа Янника трудовая, в борьбе, но полностью по делу. В игре с подающим, бьющим и попадающим соперником победил игрок, который тоже это всё делает, но добавляет к этому что-то сверху. Два сета Синнер не мог подобраться к подаче Зверева, но хорошо включался на приеме на обоих таях и начинал лучше тащить. Всё могло и в трех закончиться, но это не был бы справедливый результат, Зверев на сет точно наиграл. В первом зарешали два очка: кикс Синнера на б,п и беззубый розыгрыш на сетболе, на котором Зверев рискнул и взял. Рискнул бы Синнер, он бы всего лишь взял очко, но всё еще не сет. Во втором прием на тае сработал, цепкость в защите тоже дала результат. А на третьем часу игры любой подаван может просесть на подаче, задача принимающего не запороть этот шанс, Синнер знает, что в этих ситуациях делать. Так что в финале победил тот, кто лучше отработал в обороне. Синнера можно выбивать из колеи, заставлять в себе сомневаться. Но регулярно это получалось только у Алькараса, и было это довольно давно. У Зверева это не получается, сегодня для этого ему нужно было больше забирать на приеме, выжать хотя бы один брейк. Когда Янник спокоен на своей подаче, он дожидается шанса и забирает, как сегодня.
Молодец. Большой, на самом деле.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Навратилова раскритиковала Зверева за пассивность в финале «Уимблдона»: «Не стоило находиться так далеко за задней линией»
Умаг (ATP). Прижмич, Джумхур вышли во 2-й круг, Лайович выбыл
Афины (WTA). Саккари, Циньвэнь Чжэн, Паркс, Таггер вышли во 2-й круг, Линетт выбыла
Яссы (WTA). Бюрель, Чараева вышли во 2-й круг, Соррибес-Тормо, Подорошка выбыли
Бартоли о Синнере: «Мы увидели нового Джоковича на ближайшие 10-15 лет»
Курье о единственном брейк-пойнте Зверева в финале «Уимблдона»: «Нельзя надеяться, что соперник сам поможет выиграть очко. Нужно самому забирать свое»
Роддик о финале «Уимблдона»: «Зверев разгадал загадку, как обыгрывать Синнера? Пока нет. Но это была его лучшая попытка»
Кейхилл о Звереве: «После «Ролан Гаррос» видно, что он изменился даже в том, как выходит на корт»
Гштаад (ATP). Кецманович, Сонего вышли во 2-й круг, Муньяр, Скатов выбыли
Экс-девятая ракетка мира Баутиста-Агут завершил карьеру
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка «Уимблдона»-2026
Винус Уильямс и Дэвид Бекхэм пришли на матч Норвегия – Англия на ЧМ-2026
Фото
Коболли о том, что отпраздновал победу как Роналду: «Если сегодня Португалия проиграет, то это не из-за меня»
Коболли после того, как повторил празднование Роналду: «Хочу сегодня посмотреть матч ЧМ между Испанией и Португалией»
Видео
Кэррик пришел на матч Джоковича и Сафиуллина на «Уимблдоне»
Петрова подписала соглашение о развитии тенниса в Ярославской области на ПМЭФ
Фото
Медведев, Хуммельс и Вонн посетили Гран-при Монако
Фото
Сетка «Ролан Гаррос»-2026
Андреева и Хвалинска сыграют в финале «Ролан Гаррос» 6 июня. Начало в 16:00 мск
Дембеле, Барколя, Заир-Эмери и Дуэ вынесли два кубка ЛЧ перед матчем Оже-Альяссима на «Ролан Гаррос»
Видео