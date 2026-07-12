Уимблдон. Финал. Синнер обыграл Зверева
В Лондоне прошел финал мужского «Уимблдона».
Янник Синнер победил Александра Зверева в финале и защитил титул на «Уимблдоне».
Спортс’’ провел текстовую трансляцию матча.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
29 июня – 12 июля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Финал
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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На любимых харде и грунте у Зверева практически сета не удаётся взять...а вот на траве обыграет обязательно)
Эти причины -именно что теннисные,технические,тактические,не зависят от ментального настроя и тд
И выигрыш РГ никак не повлияют на эти расклады. Проблемы будут те же что и во всех предыдущих матчах между ними. У них сравнимы только 1 подача и с натяжкой-бэкхенд. Во всем остальном Сиеннер на порядок лучше-2 подача,прием ,форхэнд,игра у сетки,агрессия,движения,вариации(смэши,дропы и тд).,игра под давлением.
Но самая главная проблема-они играют в одинаковый теннис по стилю,только Синнер все компоненты этого тенниса исполняет гораздо лучше.