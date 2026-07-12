Уимблдон. Финал. Синнер обыграл Зверева

В Лондоне прошел финал мужского «Уимблдона».

Янник Синнер победил Александра Зверева в финале и защитил титул на «Уимблдоне».

Спортс’’ провел текстовую трансляцию матча .

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«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Финал