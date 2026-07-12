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  4. Уимблдон. Финал. Синнер обыграл Зверева

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Уимблдон. Финал. Синнер обыграл Зверева
В Лондоне прошел финал мужского «Уимблдона».

Янник Синнер победил Александра Зверева в финале и защитил титул на «Уимблдоне».

Спортс’’ провел текстовую трансляцию матча.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Финал

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
logoУимблдон
logoАлександр Зверев
logoЯнник Синнер
logoATP
результаты

Комментарии

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За Зверева! Пора забирать Шлемы и исправлять статистику против Синнера, оставив ему мастерсы на закуску.
ОтветAlexsandr Golubev
За Зверева! Пора забирать Шлемы и исправлять статистику против Синнера, оставив ему мастерсы на закуску.
Уверенные 0-3 ему светят
Ответzzzeeerrrooo
Уверенные 0-3 ему светят
Да вы прогнозист от бога, у вас есть канал? Думаю с вами можно поднять денег
Что самое смешное, у Зверева за весь сезон 2026 так и остаётся всего лишь одна победа над игроком топ-10, которую он одержал против травмированного Фрица в 1/4 Уимблдона. Т.е. у человека в этом году линейка: 1/2 Австралии, победа на Гарросе и финал Уимблдона, при этом победив всего лишь одного игрока топ-10, да и то который на полную мощность сыграть не смог )
Буду болеть против Синнера.😳
ОтветWestmoreland
Буду болеть против Синнера.😳
Почему такое удивление
Кстати, хотите прикол? Синнер не выигрывал матчи, которые длятся дольше 3 часов 48 минут. И ровно столько длился сегодняшний матч! Получается, Звереву не хватило одной минуты))) Шутка, конечно, но забавное совпадение)
Спецы форума спортса походу переобулись опять и Зверев магически за 24 часа превратился для них из вечного бесхребетного лузера в серийного многошлемника способного обыграть на своём худшем покрытии первую (с отрывом) ракетку мира ,который является спецом по траве и проигрывал тут только Джоковичу и спокойно обыгрывал тут такого же спеца Алькараса с запасом и деклассировал последние 2 года того же Джоковича....
На любимых харде и грунте у Зверева практически сета не удаётся взять...а вот на траве обыграет обязательно)
ОтветRatush
Спецы форума спортса походу переобулись опять и Зверев магически за 24 часа превратился для них из вечного бесхребетного лузера в серийного многошлемника способного обыграть на своём худшем покрытии первую (с отрывом) ракетку мира ,который является спецом по траве и проигрывал тут только Джоковичу и спокойно обыгрывал тут такого же спеца Алькараса с запасом и деклассировал последние 2 года того же Джоковича.... На любимых харде и грунте у Зверева практически сета не удаётся взять...а вот на траве обыграет обязательно)
За всех не берусь писать, но ключевой аргумент Зверева: стабильная первая подача = халявные очки. В теории - да, но на практике Синнер принимает всё, так что да, тут светит 0-3, на таях Синнер ментально крепче.
ОтветКручу-верчу, ковырять везде хочу
За всех не берусь писать, но ключевой аргумент Зверева: стабильная первая подача = халявные очки. В теории - да, но на практике Синнер принимает всё, так что да, тут светит 0-3, на таях Синнер ментально крепче.
Есть вполне конкретные именно теннисные причины почему Зверев проигрывает так безнадёжно Синнеру и почему против Алькараса или Джоковича такого не случается практически. Проигрывает им-но практически никогда безнадёжно и без шансов. Всегда есть борьба и шансы .
Эти причины -именно что теннисные,технические,тактические,не зависят от ментального настроя и тд
И выигрыш РГ никак не повлияют на эти расклады. Проблемы будут те же что и во всех предыдущих матчах между ними. У них сравнимы только 1 подача и с натяжкой-бэкхенд. Во всем остальном Сиеннер на порядок лучше-2 подача,прием ,форхэнд,игра у сетки,агрессия,движения,вариации(смэши,дропы и тд).,игра под давлением.
Но самая главная проблема-они играют в одинаковый теннис по стилю,только Синнер все компоненты этого тенниса исполняет гораздо лучше.
За Саню, пусть сделает дубль в сезоне, выиграв РГ и Уим. Удачи и успеха !
ОтветДок Аксель
За Саню, пусть сделает дубль в сезоне, выиграв РГ и Уим. Удачи и успеха !
А потом ещё два шлема и карьерный шлем сразу за год
Посмотрим на кису, из какого он теста сделан, халява кончилась, вот теперь и посмотрим, как он сыграет с Синнером в финале большого шлема, это тебе не «Ролан Гаррос», где он шушуру щёлкал))))
Ответcosta0545
Посмотрим на кису, из какого он теста сделан, халява кончилась, вот теперь и посмотрим, как он сыграет с Синнером в финале большого шлема, это тебе не «Ролан Гаррос», где он шушуру щёлкал))))
Да никак, к сожалению. Тут будут дежурные 3-0. Все мы знаем из какого Саня теста. С Коболли ковырялся 5 сетов, а тут Яник.
ОтветСлава Мезинов
Да никак, к сожалению. Тут будут дежурные 3-0. Все мы знаем из какого Саня теста. С Коболли ковырялся 5 сетов, а тут Яник.
С Коболли он нервничал как в последний раз в жизни. А теперь он взял шлем и мандраж пропал
Синнера можно понять. 9 раз подряд, считай, ты привык, что дядя напротив тупо в перекидки играет, а тут пушки лютые летят + 80% первой уже полтора часа.
ОтветКручу-верчу, ковырять везде хочу
Синнера можно понять. 9 раз подряд, считай, ты привык, что дядя напротив тупо в перекидки играет, а тут пушки лютые летят + 80% первой уже полтора часа.
Синнер сам не в форме, видимо после его проблем на жаре решили не форсировать подготовку.
Ответjuneed
Синнер сам не в форме, видимо после его проблем на жаре решили не форсировать подготовку.
ну, с джоковичем он был в форме
У Сашки карьерный шлем из проигранных финалов
ОтветHardy
У Сашки карьерный шлем из проигранных финалов
Легенда.
Никогда не видел такого уверенного Зверева, явно не ждал это Синнер
ОтветMr@k123
Никогда не видел такого уверенного Зверева, явно не ждал это Синнер
Думаю ждал, у него весь турнир тяжело идет.
Ответjuneed
Думаю ждал, у него весь турнир тяжело идет.
Какая разница ждал или нет, пока Зверек его просто забивает, смотрится как игра талантливого подростка с мужиком
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