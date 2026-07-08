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  4. Джокович 55-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

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Джокович 55-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

Новак Джокович вышел в полуфинал «Уимблдона».

Серб за 5 часов 15 минут обыграл четвертую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима – 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(10-4). Это самый длинный четвертьфинал в истории «Уимблдона».

Джокович 55-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и обновил собственный рекорд. 

Кроме того, он 15-й раз вышел в полуфинал «Уимблдона» – и тоже обновил свой рекорд.

Еще Джокович в 39 лет и 38 дней стал вторым в списке самых возрастных полуфиналистов «Уимблдона» – после Кена Роузуолла (39 лет 234 дня). 

В полуфинале серб сыграет с Янником Синнером.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoНовак Джокович
logoФеликс Оже-Альяссим
logoУимблдон
logoATP

Комментарии

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Решающий тай-брейк был шикарен в его исполнении. Максимальная концентрация и минимум ошибок в самый нужный момент и спустя 5 часов игры в 39 лет. Спасибо тебе Ноле за то, что до сих пор даришь эти эмоции
Ответjjeka
Решающий тай-брейк был шикарен в его исполнении. Максимальная концентрация и минимум ошибок в самый нужный момент и спустя 5 часов игры в 39 лет. Спасибо тебе Ноле за то, что до сих пор даришь эти эмоции
Ноле 39 и Месси 39 - сегодня их день)
Ответgg4L
Ноле 39 и Месси 39 - сегодня их день)
господи, даже в теннис со своим месси лезут. просто во все щели суют) оставьте хотя бы теннис в покое) пожалуйста!
Заставить орать относительно спокойный Уим это круто! Тай-брейк эталонный, сербский молодой человек в своем стиле
ОтветDaria Tikhonova
Заставить орать относительно спокойный Уим это круто! Тай-брейк эталонный, сербский молодой человек в своем стиле
Заверещала тётка во время розыгрыша жёстко 😅😅😅
Я не знаю, как он это делает - в 39 лет на шестом часу игры на решающем тай-брейке пятого сета достает практически мертвые мячи и, в итоге, выигрывает такой невероятный тяжелейший матч!
Как же я рад, что живу в одну эпоху с No1e, титан тенниса!
ОтветВегетарианец_
Я не знаю, как он это делает - в 39 лет на шестом часу игры на решающем тай-брейке пятого сета достает практически мертвые мячи и, в итоге, выигрывает такой невероятный тяжелейший матч! Как же я рад, что живу в одну эпоху с No1e, титан тенниса!
Яиц и пениса!!!)
Титанище!!!
Джокофаны, с крутой победой и с полуфиналом нас! :)
ОтветIva_Nova
Титанище!!! Джокофаны, с крутой победой и с полуфиналом нас! :)
С Победой!
Ответugmyanswer
С Победой!
Спасибо! Надеюсь, взаимно! :)
Крик души! Как можно сравнивать великого Джоковича, Федерера, Надаля с футболистами. Хоть с Месси , хоть с Роналду. За Джока никто не добежит, никто не подчистит. Он один на один с соперником и возрастом. И побеждает. Это Месси и Роналду могут стоять две трети матча, потом взорваться и что-то сделать, пусть крутое, но не весь матч.
Если бы указанные выше футболисты пахали в теннисе, как они играют в футбол, то не выиграли бы ни одной игры у любого из первых трех сотен. Пару раз, конечно, красиво исполнив что-то.
ОтветМамонт Философ
Крик души! Как можно сравнивать великого Джоковича, Федерера, Надаля с футболистами. Хоть с Месси , хоть с Роналду. За Джока никто не добежит, никто не подчистит. Он один на один с соперником и возрастом. И побеждает. Это Месси и Роналду могут стоять две трети матча, потом взорваться и что-то сделать, пусть крутое, но не весь матч. Если бы указанные выше футболисты пахали в теннисе, как они играют в футбол, то не выиграли бы ни одной игры у любого из первых трех сотен. Пару раз, конечно, красиво исполнив что-то.
Месси и Джоковича два гения! Один сделал разницу за 10 минут, другой делал грязь 5 часов и уничтожил канадца!
ОтветNbw77785
Месси и Джоковича два гения! Один сделал разницу за 10 минут, другой делал грязь 5 часов и уничтожил канадца!
Величайшие, им нет равных
Не устану повторять,Новак Джокович это самый совершенный спортсмен в истории. Я не знаю аналогов даже близких к нему. Давай 25 шлем, Новаче!
ОтветДесятый номер
Не устану повторять,Новак Джокович это самый совершенный спортсмен в истории. Я не знаю аналогов даже близких к нему. Давай 25 шлем, Новаче!
Он и Месси
ОтветВерный конь
Он и Месси
В баскетболе Карри есть еще!
И это в 39 лет!
Новаче глыба, как он вытащил матч в пятом - не поддается никакому умному или логическому объяснению
Все таки волшебник
ОтветVakhore
И это в 39 лет! Новаче глыба, как он вытащил матч в пятом - не поддается никакому умному или логическому объяснению Все таки волшебник
Он впорядке по физике
Тактически и технически один из лучших
Величайший игрок в Истории

Объяснения есть
Ответugmyanswer
Он впорядке по физике Тактически и технически один из лучших Величайший игрок в Истории Объяснения есть
Ну он уже не тянул физически. Да, лучше, чем с Фонсекой, но едва ли.
На прессухе просто едва стоял
В 39 лет такие пятичасовые матчи вытаскивать! Волче!
два величайших спортсмена сегодня доказали, что 39 лет - не возраст; браво!
Ответgg4L
два величайших спортсмена сегодня доказали, что 39 лет - не возраст; браво!
гном и близко не Джокер
Ответugmyanswer
гном и близко не Джокер
Гном похож на ышь или на крысу
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