Джокович 55-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема»
Новак Джокович вышел в полуфинал «Уимблдона».
Серб за 5 часов 15 минут обыграл четвертую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима – 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(10-4). Это самый длинный четвертьфинал в истории «Уимблдона».
Джокович 55-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и обновил собственный рекорд.
Кроме того, он 15-й раз вышел в полуфинал «Уимблдона» – и тоже обновил свой рекорд.
Еще Джокович в 39 лет и 38 дней стал вторым в списке самых возрастных полуфиналистов «Уимблдона» – после Кена Роузуолла (39 лет 234 дня).
В полуфинале серб сыграет с Янником Синнером.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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Как же я рад, что живу в одну эпоху с No1e, титан тенниса!
Джокофаны, с крутой победой и с полуфиналом нас! :)
Если бы указанные выше футболисты пахали в теннисе, как они играют в футбол, то не выиграли бы ни одной игры у любого из первых трех сотен. Пару раз, конечно, красиво исполнив что-то.
Новаче глыба, как он вытащил матч в пятом - не поддается никакому умному или логическому объяснению
Все таки волшебник
Тактически и технически один из лучших
Величайший игрок в Истории
Объяснения есть
На прессухе просто едва стоял