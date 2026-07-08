Джокович 55-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

Новак Джокович вышел в полуфинал «Уимблдона».

Серб за 5 часов 15 минут обыграл четвертую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима – 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(10-4). Это самый длинный четвертьфинал в истории «Уимблдона».

Джокович 55-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и обновил собственный рекорд.

Кроме того, он 15-й раз вышел в полуфинал «Уимблдона » – и тоже обновил свой рекорд.

Еще Джокович в 39 лет и 38 дней стал вторым в списке самых возрастных полуфиналистов «Уимблдона» – после Кена Роузуолла (39 лет 234 дня).

В полуфинале серб сыграет с Янником Синнером .