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  4. Уимблдон. Джокович за 5:15 обыграл Оже-Альяссима, Синнер вышел в полуфинал

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Уимблдон. Джокович за 5:15 обыграл Оже-Альяссима, Синнер вышел в полуфинал
В Лондоне играют мужские четвертьфиналы «Уимблдона».

Новак Джокович обыграл Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале «Уимблдона».

Действующий чемпион Янник Синнер прошел Яна-Леннарда Штруффа.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Четвертьфинал

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Никогда не понимал, почему доигровку нельзя поставить первым запуском. Синнер раньше выйдет в полуфинал, чем Зверев - в 1/4, это полный бред.
ОтветProLL
Никогда не понимал, почему доигровку нельзя поставить первым запуском. Синнер раньше выйдет в полуфинал, чем Зверев - в 1/4, это полный бред.
И самое странное, что на разных кортах же. Ничего не мешает
ОтветProLL
Никогда не понимал, почему доигровку нельзя поставить первым запуском. Синнер раньше выйдет в полуфинал, чем Зверев - в 1/4, это полный бред.
Смысл есть. Переносят же не просто так, а потому что не успели играя допоздна. Соответственно, после очень поздней игры играть первым же запуском утром следующего дня тяжело и не гуманно, вот и дают время выспаться - им же после даже незавершённой игры нельзя сразу спать идти, а нужно восстановительные процедуры делать, и перед матчем успеть разогреться, чтобы не травмироваться. Всё это важнее, чем сонным или без разминки на час-два быстрее доиграть. Даже на турнирах с туром каждый день когда в тот же день играть второй матч, безопаснее для здоровья доиграть не утром, а днём, сократив время между матчами, но не сокращая восстановление с предыдущего дня
39-летние деды сегодня везде рулят)
ОтветВинни-Грет
39-летние деды сегодня везде рулят)
Новак монстр, начинал играть параллельно с Аргентиной, а завершил параллельно уже со Швейцарией
5 часов с четыертью это круто в 39лет
Зря Несквик там начал корчить крутого из себя, разозлил Новака в конце пятого и в итоге отведал сербскую баницу

Новак, конечно же, Величайший
Тупо без бензина весь 5 сет и завалил бычка 25-летнего, который сыграл матч жизни
ОтветVakhore
Зря Несквик там начал корчить крутого из себя, разозлил Новака в конце пятого и в итоге отведал сербскую баницу Новак, конечно же, Величайший Тупо без бензина весь 5 сет и завалил бычка 25-летнего, который сыграл матч жизни
африканский чокер сделал своё грязное дело - измотал Императора перед матчем с допером, после такого будет очень тяжело восстановиться, но в этом году хотя бы два дня перед ПФ
ОтветSebastian Wilder
африканский чокер сделал своё грязное дело - измотал Императора перед матчем с допером, после такого будет очень тяжело восстановиться, но в этом году хотя бы два дня перед ПФ
Думаю на сетик хорошего тенниса Новака хватит
Понятно, что шансов кроме солнечного удара австрийца там нет.
Он едва стоит там
Но, полуфинал в 39 - это нечто, причем завалил четырех пикующих быков. Гениально!
Спасибо деду за побэду!))
Как ярый фанат Рафы скажу
Новак величайший 🎾
Будем болеть всем сердцем против допингиста💪🏻
Любой из биг 3 в прайме или даже около, если бы был один сейчас уже бы 2-3 годовых шлема взял бы
ОтветJudgin_
Любой из биг 3 в прайме или даже около, если бы был один сейчас уже бы 2-3 годовых шлема взял бы
Мужской тур плавно превращается в такой же рандом и шлак, как женский. Мы застали золотую эру, которая вряд ли повторится
Старая сербская примета: если ушел в пятый сет в матче с 39 летним сербским юношей,ловить тебе там нечего,даже если ты сделан из металла
Да, Джокович ментальная глыба, что тут и говорить. Кремень. В концовках матчей он даже при усталости способен вытаскивать из себя лучший теннис, если находится в более-менее нормальной форме, как сейчас. Интересно будет посмотреть на зарубу с Синнером. Бесследно эти 5 часов 14 минут на корте для Джока не пройдут, но и без боя он явно не сдастся.
ОтветBakket
Да, Джокович ментальная глыба, что тут и говорить. Кремень. В концовках матчей он даже при усталости способен вытаскивать из себя лучший теннис, если находится в более-менее нормальной форме, как сейчас. Интересно будет посмотреть на зарубу с Синнером. Бесследно эти 5 часов 14 минут на корте для Джока не пройдут, но и без боя он явно не сдастся.
AMEN!
ОтветBakket
Да, Джокович ментальная глыба, что тут и говорить. Кремень. В концовках матчей он даже при усталости способен вытаскивать из себя лучший теннис, если находится в более-менее нормальной форме, как сейчас. Интересно будет посмотреть на зарубу с Синнером. Бесследно эти 5 часов 14 минут на корте для Джока не пройдут, но и без боя он явно не сдастся.
ну если геймов 9-10 возьмет за 3 сета, уже хорошо)
Новак гениально выводит из себя)
Феликс столько психовал из-за Фокины, а Новака взял перед его подачей мед таймаут))
ОтветUnwar25
Новак гениально выводит из себя) Феликс столько психовал из-за Фокины, а Новака взял перед его подачей мед таймаут))
Ну если он на такое еще раз купится, то и поделом))
ОтветUnwar25
Новак гениально выводит из себя) Феликс столько психовал из-за Фокины, а Новака взял перед его подачей мед таймаут))
Даа, Оже прям бесплатно раскрыл свою слабость
Какой же красавчик Джокер, в очередной раз показал место «некст генам». Даже в таком возрасте на классе + менталке закрывает
ОтветОлег Бишкеков
Какой же красавчик Джокер, в очередной раз показал место «некст генам». Даже в таком возрасте на классе + менталке закрывает
Физуха и забота о теле
Австриец на фарме не вывозит больше 4 часов
ОтветОлег Бишкеков
Какой же красавчик Джокер, в очередной раз показал место «некст генам». Даже в таком возрасте на классе + менталке закрывает
ну какое место показал. равный матч. место показывают, это когда 3-0 или 3-1. тут думаю оставил последние силы, вылет 0-3 от Синнера
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