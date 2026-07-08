Уимблдон. Джокович за 5:15 обыграл Оже-Альяссима, Синнер вышел в полуфинал
В Лондоне играют мужские четвертьфиналы «Уимблдона».
Новак Джокович обыграл Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале «Уимблдона».
Действующий чемпион Янник Синнер прошел Яна-Леннарда Штруффа.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
29 июня – 12 июля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Четвертьфинал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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5 часов с четыертью это круто в 39лет
Новак, конечно же, Величайший
Тупо без бензина весь 5 сет и завалил бычка 25-летнего, который сыграл матч жизни
Понятно, что шансов кроме солнечного удара австрийца там нет.
Он едва стоит там
Но, полуфинал в 39 - это нечто, причем завалил четырех пикующих быков. Гениально!
Новак величайший 🎾
Будем болеть всем сердцем против допингиста💪🏻
Феликс столько психовал из-за Фокины, а Новака взял перед его подачей мед таймаут))
Австриец на фарме не вывозит больше 4 часов