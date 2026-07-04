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  4. Уимблдон. Самсонова проиграла Бузковой, Костюк, Паолини, Носкова вышли в 4-й круг, Рыбакина, Швентек, Анисимова выбыли

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Уимблдон. Самсонова проиграла Бузковой, Костюк, Паолини, Носкова вышли в 4-й круг, Рыбакина, Швентек, Анисимова выбыли
В Лондоне продолжается третий круг женского «Уимблдона».

Людмила Самсонова уступила Мари Бузковой в третьем круге «Уимблдона».

Действующая чемпионка Ига Швентек проиграла Александре Эале.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Третий круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Опять чешки всем дивизионом идут кошмарить девок на Уиме
За Людочку. Последняя из наших осталась
ОтветОлег Трофимов
За Людочку. Последняя из наших осталась
При еще живой Рыбакиной кощунственно такое заявлять)
ОтветStas Salesov
При еще живой Рыбакиной кощунственно такое заявлять)
Рыбакина представляет Казахстан, а Люда, хоть и давно, т.е. с раннего детства, живёт в Италии, Россию, так что в чём он не прав?
Наблюдаем, как местные йенсы скулят)
Филиппинская няня хорошая)
И Рыбка уплывает, чтож такое то
Арина, на тебя вся надежда осталась🤕
Говорят медикаменты Швентек застряли в Ормузском проливе) Отсюда и спад
ОтветSyndycate
Говорят медикаменты Швентек застряли в Ормузском проливе) Отсюда и спад
Комментарий скрыт
Рыбакиной надо видимо опять с Вуковым поссориться, поскандалить, уволить, чтоб потом снова сойтись и на вайбе "мы одни против всего мира" что-нить крупное да выиграть)
Жаль сорану
Эх сорана очень жаль 😒😒
Смотреть матчи Самсы та еще пытка, нафиг я в это ввязался😁
ОтветHardy
Смотреть матчи Самсы та еще пытка, нафиг я в это ввязался😁
От Кузнецовой может осталась потребность. Полстраны с успокоительным болели.
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