Уимблдон. Самсонова проиграла Бузковой, Костюк, Паолини, Носкова вышли в 4-й круг, Рыбакина, Швентек, Анисимова выбыли
В Лондоне продолжается третий круг женского «Уимблдона».
Людмила Самсонова уступила Мари Бузковой в третьем круге «Уимблдона».
Действующая чемпионка Ига Швентек проиграла Александре Эале.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
29 июня – 12 июля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Третий круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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