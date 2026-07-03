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  4. Уимблдон. Гауфф борется с Лю, Соболенко, Крейчикова, Мухова, Осака, Пегула вышли в 4-й круг, Александрова, Калинская выбыли

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Уимблдон. Соболенко, Гауфф, Крейчикова, Мухова, Осака, Пегула вышли в 4-й круг, Александрова, Калинская выбыли
В Лондоне проходит третий круг женского «Уимблдона».

Анна Калинская уступила Белинде Бенчич в третьем круге «Уимблдона».

Екатерина Александрова проиграла Иве Йович, Арина Соболенко победила Алену Остапенко.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Третий круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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logoУимблдон
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Комментарии

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Кстати , именно в этот день , 3 июля 2004 года , здесь , на Центральном корте Уимблдона , свой первый ТБШ выиграла 17-летняя Мария Шарапова .
ОтветLindsey Caroline Kildow-Vonn
Кстати , именно в этот день , 3 июля 2004 года , здесь , на Центральном корте Уимблдона , свой первый ТБШ выиграла 17-летняя Мария Шарапова .
22 года, с ума сойти, как целая жизнь
ОтветDaria Tikhonova
22 года, с ума сойти, как целая жизнь
Благодаря мудрому руководству некоторые пацаны столько и не прожили :(
Квалифаер Мананчая Савангкаева, мечта логопеда
Не знаю как закончится матч, но настрой Калины очень радует второй ТБШ подряд. Как будто захотела играть в теннис.
Обиднейший проигрыш в борьбе, но меня поражает характер Калинской в этом году. Она реально сражается, а не ведет себя как безвольная селедка на пофиг. Мамасита жесткая, не дает халявить.
В белом она ещё более хорошенькая))
ОтветДругая_
В белом она ещё более хорошенькая))
На днях видела на улице девушку, подумала, что красивая, и поняла, что похожа на Калинскую очень)
В WTA делать брейк, я так понял, легче, чем свою подачу
Не за кого поболеть. Все наши среднего или ниже среднего уровня. Хорошо хоть Мирра порадовала в Париже.
"Соболенко поборется с Остапенко" - что за вид спорта? Греко-римская борьба?
Ответtrav
"Соболенко поборется с Остапенко" - что за вид спорта? Греко-римская борьба?
армрестлинг
Молодец, Катерина
Сравнялась по сетам с Йович
ля, кто тут Арыну Сяргеяуну годзиллой обызвал? Остапенко - этож блин ваще, как будто только шпалу кинула и взяла ракетку.
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