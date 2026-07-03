Уимблдон. Соболенко, Гауфф, Крейчикова, Мухова, Осака, Пегула вышли в 4-й круг, Александрова, Калинская выбыли
В Лондоне проходит третий круг женского «Уимблдона».
Анна Калинская уступила Белинде Бенчич в третьем круге «Уимблдона».
Екатерина Александрова проиграла Иве Йович, Арина Соболенко победила Алену Остапенко.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
29 июня – 12 июля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Третий круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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