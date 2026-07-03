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  4. Уимблдон. Медведев проиграл Штруффу, Синнер, Джокович, Сафиуллин, Давидович-Фокина вышли в 4-й круг, Пол выбыл

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Уимблдон. Медведев проиграл Штруффу, Синнер, Джокович, Сафиуллин, Оже-Альяссим, Давидович-Фокина вышли в 4-й круг, Пол выбыл
В Лондоне проходит третий круг мужского «Уимблдона».

Даниил Медведев проиграл Яну-Леннарду Штруффу в третьем круге «Уимблдона».

Роман Сафиуллин победил Жоао Фонсеку, Новак Джокович – Артура Риндеркнеша.

Действующий чемпион Янник Синнер обыграл Дженсона Бруксби.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Третий круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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6-3 6-3 6-3
Ну во-первых это красиво
Браво, Рома, просто под ручку в школу сводил
Ответcveto4
6-3 6-3 6-3 Ну во-первых это красиво Браво, Рома, просто под ручку в школу сводил
А ведь хрен, что возразишь! Рома действительно лучший, по вложенным деньгам.
Вот если честно, плевать на всех кроме Сафиуллина! Борец, возможно без дикого таланта, но всегда с настроем сражаться . Пусть побеждает и идет дальше
ОтветAndrey Matyuschenko_1116321219
Вот если честно, плевать на всех кроме Сафиуллина! Борец, возможно без дикого таланта, но всегда с настроем сражаться . Пусть побеждает и идет дальше
Он то как раз талантливый. Больше Хачанова, например, но травмы у него. При выходе из юниоров еще первая была с коленом, а таr регулярно новые появляются, к большому сожалению. Тем радостнее его возвращения!
ОтветHeat Wave
Он то как раз талантливый. Больше Хачанова, например, но травмы у него. При выходе из юниоров еще первая была с коленом, а таr регулярно новые появляются, к большому сожалению. Тем радостнее его возвращения!
Ну видно что ему трудно. Может последствия травм.
Абсолютли инкредибл перформанс Сафиуллина
Просто взял и отшлепал некствана))
Как красиво уронил, сокрушил Фонсеку :) последний розыгрыш отображение всего матча!
ОтветDym86
Как красиво уронил, сокрушил Фонсеку :) последний розыгрыш отображение всего матча!
+++++
Оказывается Рублев был не так уж и плох…
Никогда он в жизни так не играл ©️ Ж. Фонсека
ОтветAnya Belova
Никогда он в жизни так не играл ©️ Ж. Фонсека
Фонсека просто видать не в курсе, что Ромка несколько лет назад у пСиннера сет в четвертьфинале Уима брал ))
ОтветАндрей Баганов
Фонсека просто видать не в курсе, что Ромка несколько лет назад у пСиннера сет в четвертьфинале Уима брал ))
Несколько лет назад кто только сеты у Синнера не брал)
Как красиво) Три раза по 6-3) Пойду черешни скушаю за победу Романа) Теперь можна)
ОтветХрабрая виолончелистка
Как красиво) Три раза по 6-3) Пойду черешни скушаю за победу Романа) Теперь можна)
Храбрости вам действительно не занимать
Алькарас снялся и сказал Сафиуллину подменить его!
ОтветFilthyFrank
Алькарас снялся и сказал Сафиуллину подменить его!
Не, там стиль ближе к северо-американскому. Эпохи, предшествовавшей Джоковичу :-)
ОтветAnouck
Не, там стиль ближе к северо-американскому. Эпохи, предшествовавшей Джоковичу :-)
Сампрасулин
Да, Скуфиуллин водил в школу пикового таджика карася на быстрых кортах, что ему Фонси
ОтветVakhore
Да, Скуфиуллин водил в школу пикового таджика карася на быстрых кортах, что ему Фонси
Сводил в школу миньона чокерера
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