Уимблдон. Медведев проиграл Штруффу, Синнер, Джокович, Сафиуллин, Оже-Альяссим, Давидович-Фокина вышли в 4-й круг, Пол выбыл
В Лондоне проходит третий круг мужского «Уимблдона».
Даниил Медведев проиграл Яну-Леннарду Штруффу в третьем круге «Уимблдона».
Роман Сафиуллин победил Жоао Фонсеку, Новак Джокович – Артура Риндеркнеша.
Действующий чемпион Янник Синнер обыграл Дженсона Бруксби.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
29 июня – 12 июля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Третий круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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