  1. Спортс
  2. Теннис
  3. Новости

  4. Уимблдон. Анисимова играет с Кенин, Рыбакина встретится с Макнелли, Самсонова победила Шнайдер, Швентек вышла в 3-й круг, Блинкова выбыла

Live
0
Уимблдон. Мертенс играет с Тимофеевой, Рыбакина встретится с Макнелли, Самсонова победила Шнайдер, Швентек, Анисимова вышли в 3-й круг, Блинкова выбыла
В Лондоне проходит второй круг женского «Уимблдона».

Диана Шнайдер уступила Людмиле Самсоновой во втором круге «Уимблдона».

Анна Блинкова проиграла с Марте Костюк, Елена Рыбакина встретится с Кэти Макнелли.

Ига Швентек прошла Каролину Плишкову.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
результаты
logoУимблдон
logoWTA

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Чем черт не шутит, удачи Ане Блинковой
Некоторые пары просто обнять и плакать, например Мертенс-Тимофеева, Рахимова Саккари, Болквадзе-Крюгер, Снигур-Жанжан и против них стоит пара Плишкова-Швентек и одна из них не пройдет дальше, возможно даже чемпионка прошлого Уимблдона. Жеребьевка в этом году, просто наудивление несправедливая. Половина пар из этой части турнира сильно предсказуемые и вряд-ли представляют интерес.
ОтветЛюбитель_ФК
Некоторые пары просто обнять и плакать, например Мертенс-Тимофеева, Рахимова Саккари, Болквадзе-Крюгер, Снигур-Жанжан и против них стоит пара Плишкова-Швентек и одна из них не пройдет дальше, возможно даже чемпионка прошлого Уимблдона. Жеребьевка в этом году, просто наудивление несправедливая. Половина пар из этой части турнира сильно предсказуемые и вряд-ли представляют интерес.
Плишкова здорово разогналась, я бы ей преимущество отдал против Швентек
ОтветЛюбитель_ФК
Некоторые пары просто обнять и плакать, например Мертенс-Тимофеева, Рахимова Саккари, Болквадзе-Крюгер, Снигур-Жанжан и против них стоит пара Плишкова-Швентек и одна из них не пройдет дальше, возможно даже чемпионка прошлого Уимблдона. Жеребьевка в этом году, просто наудивление несправедливая. Половина пар из этой части турнира сильно предсказуемые и вряд-ли представляют интерес.
да и Мирку под Крейчу кинули, а там еще и дальше сильные чешки. опять дисбаланс будет в сетке
Люду с победой! Она, несмотря на ошибки, была агрессивнее, больше и разнообразнее атаковала. Так что результат по игре.
Так-то мало кто надеялся, что Блинкова сможет составить конкуренцию будем откровенны. Но такую Марту - с под 60 анфорсов - обыгрывать было можно. Но торопились на поезд))
Блинкоык какая-то не очень умная на корте
Шансов море
Играй спокойно
Аня Блинкова такая стройняшка стала, прям изменилась так! Красотка!
ОтветSawka-promakawka
Аня Блинкова такая стройняшка стала, прям изменилась так! Красотка!
А ножки, ножки какие шикарные)
Аманда не напрасно на салатиках сидела всё же.
Эмоциональна очень Аня сегодня
Бурно и громко каждое взятие гейма празднует
Анька так пыхтит смешно во время ударов
И свою подачу под ноль сразу. Ну господи сделай ты на вздох больше.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Уимблдон. Хачанов играет с Ганфманном, Берреттини – с Фисом, Бублик поборется с Жаке, Зверев, Де Минаур, Фриц, Ходар вышли в 3-й круг
1 минуту назадLive
Анисимова дважды отыграла брейк в решающем сете и вышла в третий круг на шестом «Шлеме» подряд
1 минуту назад
Ник Кириос: «Могу с уверенностью сказать, что это был мой последний «Уимблдон»
8 минут назад
Костюк победила Блинкову и 13-й раз вышла в третий круг «Большого шлема»
18 минут назад
Пегула о переносе итогового в Индиан-Уэллс: «Времени на поиск другого организатора было мало»
48 минут назад
Винус получила wild card на тысячник в Торонто
сегодня, 18:04
Эала о реванше за поражение от Джойнт в финале Истбурна-2025: «Я несколько месяцев не могла смотреть хайлайты той встречи»
сегодня, 17:48
21-летняя Эала впервые вышла в третий круг «Большого шлема» и сыграет со Швентек
сегодня, 17:32
Кейт Миддлтон посетила матчи второго круга «Уимблдона»
сегодня, 17:19Фото
Швентек – третья теннисистка, вышедшая в 3-й круг минимум на 26 «Шлемах» подряд
сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова подписала соглашение о развитии тенниса в Ярославской области на ПМЭФ
10 июня, 11:44Фото
Медведев, Хуммельс и Вонн посетили Гран-при Монако
8 июня, 14:32Фото
Сетка «Ролан Гаррос»-2026
7 июня, 22:02
Андреева и Хвалинска сыграют в финале «Ролан Гаррос» 6 июня. Начало в 16:00 мск
4 июня, 20:37
Дембеле, Барколя, Заир-Эмери и Дуэ вынесли два кубка ЛЧ перед матчем Оже-Альяссима на «Ролан Гаррос»
1 июня, 18:01Видео
Теннисист Ходар поздравил болельщиков «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов
31 мая, 23:49
Дзюба о Данииле Медведеве: «Ему нужно менять стиль игры. Он постоянно стоит на задней линии»
31 мая, 12:55
Коболли о том, за кого будет болеть в финале ЛЧ: «В детстве я играл с Калафьори, а «ПСЖ» я люблю из-за Энрике»
30 мая, 16:24
Смолов пришел на матч Хачанова на «Ролан Гаррос» – он сидит в его ложе
27 мая, 13:26Фото
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
24 мая, 00:03