Уимблдон. Мертенс играет с Тимофеевой, Рыбакина встретится с Макнелли, Самсонова победила Шнайдер, Швентек, Анисимова вышли в 3-й круг, Блинкова выбыла
В Лондоне проходит второй круг женского «Уимблдона».
Диана Шнайдер уступила Людмиле Самсоновой во втором круге «Уимблдона».
Анна Блинкова проиграла с Марте Костюк, Елена Рыбакина встретится с Кэти Макнелли.
Ига Швентек прошла Каролину Плишкову.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
29 июня – 12 июля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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