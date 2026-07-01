  1. Спортс
  2. Теннис
  3. Новости

  4. Джокович 78-й раз вышел в третий круг «Большого шлема»

0
Джокович 78-й раз вышел в третий круг «Большого шлема»

Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса во втором круге «Уимблдона» – 6:3, 6:4, 6:2. Серб выиграл у Циципаса в 12-й личной встрече подряд (счет в личке 13:2).

Джокович 78-й раз вышел в третий круг «Большого шлема», 20-й раз – на «Уимблдоне». Он обновил оба рекорда, которые также принадлежали ему.

В 39 лет и 51 день Джокович стал шестым игроком в Открытой эре, который несколько раз достиг 1/16 финала «Большого шлема» после достижения 39 лет.

Серб уступал во втором круге «Уимблдона» только однажды – в 2008-м Марату Сафину. Это его самое раннее поражение на турнире. Вообще последний раз он проигрывал во втором круге ТБШ Денису Истомину на Australian Open-2017.

В прошлом году семикратный чемпион дошел на «Уимблдоне» до полуфинала.

Дальше он сыграет с Артуром Риндеркнешем.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoУимблдон
logoНовак Джокович
logoСтефанос Циципас
logoМарат Сафин
logoATP

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Величайший на классе!
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Уимблдон. Джокович обыгрывает Циципаса, Медведев, Сафиуллин, Синнер, Оже-Альяссим, Фонсека, Пол, Хуркач вышли в 3-й круг
45 минут назадLive
Эванс о том, что ему не дали wild card ни на один из трех турниров в Великобритании: «Они уже просто охренели, простите за мой французский»
21 минуту назад
Андреева заплакала на пресс-конференции после поражения во 2-м круге «Уимблдона»
сегодня, 22:28Фото
Гауфф о матче Серены на «Уимблдоне»: «Она показывала потрясающий теннис. А Джойнт играла на уровне топ-10, а то и топ-5»
сегодня, 22:18
Александрова вышла в 1/16 финала на трех последних «Уимблдонах», в которых принимала участие
сегодня, 22:01
Крейчикова после победы над Андреевой на «Уимблдоне»: «Думаю, моя племянница смотрела матч, надеюсь ее вдохновить. Сейчас она болеет – у нее, кажется, ветрянка»
сегодня, 21:50
Уимблдон. Андреева проиграла Крейчиковой, Александрова, Калинская, Пегула, Гауфф, Соболенко, Мухова вышли в 3-й круг, Гасанова выбыла
сегодня, 21:43
Андреева проиграла во втором круге «Большого шлема» впервые с 2024-го
сегодня, 21:26
Итоговый турнир WTA-2026 пройдет в Индиан-Уэллс
сегодня, 20:53
Крейчикова вызвала физио на корт в матче с Андреевой на «Уимблдоне» из-за проблем со стопой
сегодня, 20:40Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова подписала соглашение о развитии тенниса в Ярославской области на ПМЭФ
10 июня, 11:44Фото
Медведев, Хуммельс и Вонн посетили Гран-при Монако
8 июня, 14:32Фото
Сетка «Ролан Гаррос»-2026
7 июня, 22:02
Андреева и Хвалинска сыграют в финале «Ролан Гаррос» 6 июня. Начало в 16:00 мск
4 июня, 20:37
Дембеле, Барколя, Заир-Эмери и Дуэ вынесли два кубка ЛЧ перед матчем Оже-Альяссима на «Ролан Гаррос»
1 июня, 18:01Видео
Теннисист Ходар поздравил болельщиков «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов
31 мая, 23:49
Дзюба о Данииле Медведеве: «Ему нужно менять стиль игры. Он постоянно стоит на задней линии»
31 мая, 12:55
Коболли о том, за кого будет болеть в финале ЛЧ: «В детстве я играл с Калафьори, а «ПСЖ» я люблю из-за Энрике»
30 мая, 16:24
Смолов пришел на матч Хачанова на «Ролан Гаррос» – он сидит в его ложе
27 мая, 13:26Фото
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
24 мая, 00:03