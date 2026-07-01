Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса во втором круге «Уимблдона» – 6:3, 6:4, 6:2. Серб выиграл у Циципаса в 12-й личной встрече подряд (счет в личке 13:2).
Джокович 78-й раз вышел в третий круг «Большого шлема», 20-й раз – на «Уимблдоне». Он обновил оба рекорда, которые также принадлежали ему.
В 39 лет и 51 день Джокович стал шестым игроком в Открытой эре, который несколько раз достиг 1/16 финала «Большого шлема» после достижения 39 лет.
Серб уступал во втором круге «Уимблдона» только однажды – в 2008-м Марату Сафину. Это его самое раннее поражение на турнире. Вообще последний раз он проигрывал во втором круге ТБШ Денису Истомину на Australian Open-2017.
В прошлом году семикратный чемпион дошел на «Уимблдоне» до полуфинала.
Дальше он сыграет с Артуром Риндеркнешем.
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