Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса во втором круге «Уимблдона» – 6:3, 6:4, 6:2. Серб выиграл у Циципаса в 12-й личной встрече подряд (счет в личке 13:2).

Джокович 78-й раз вышел в третий круг «Большого шлема», 20-й раз – на «Уимблдоне ». Он обновил оба рекорда, которые также принадлежали ему.

В 39 лет и 51 день Джокович стал шестым игроком в Открытой эре, который несколько раз достиг 1/16 финала «Большого шлема» после достижения 39 лет.

Серб уступал во втором круге «Уимблдона» только однажды – в 2008-м Марату Сафину . Это его самое раннее поражение на турнире. Вообще последний раз он проигрывал во втором круге ТБШ Денису Истомину на Australian Open-2017.

В прошлом году семикратный чемпион дошел на «Уимблдоне» до полуфинала.

Дальше он сыграет с Артуром Риндеркнешем.