Андреева проиграла во втором круге «Большого шлема» впервые с 2024-го

Мирра Андреева вылетела во втором круге «Уимблдона». Она уступила чемпионке «Уимблдона»-2024 Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 5:7, 4:6. Проигрывая 3:5 она ушла с шести матчболов на подаче чешки. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.

Чемпионка «Ролан Гаррос » выбыла раньше третьего круга на «Большом шлеме» впервые с US Open-2024. Ее баланс на этой стадии «Больших шлемов» стал 10:3.

В прошлом году на «Уимблдоне» россиянка дошла до четвертьфинала.

Крейчикова третий год подряд доходит в Лондоне как минимум до 1/16 финала. За выход во вторую неделю чешка поборется с Николой Бартунковой.