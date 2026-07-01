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  4. Андреева проиграла во втором круге «Большого шлема» впервые с 2024-го

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Андреева проиграла во втором круге «Большого шлема» впервые с 2024-го

Мирра Андреева вылетела во втором круге «Уимблдона». Она уступила чемпионке «Уимблдона»-2024 Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 5:7, 4:6. Проигрывая 3:5 она ушла с шести матчболов на подаче чешки. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.

Чемпионка «Ролан Гаррос» выбыла раньше третьего круга на «Большом шлеме» впервые с US Open-2024. Ее баланс на этой стадии «Больших шлемов» стал 10:3.

В прошлом году на «Уимблдоне» россиянка дошла до четвертьфинала.

Крейчикова третий год подряд доходит в Лондоне как минимум до 1/16 финала. За выход во вторую неделю чешка поборется с Николой Бартунковой.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoБарбора Крейчикова
logoНикола Бартункова
logoРолан Гаррос
logoМирра Андреева
logoУимблдон
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Комментарии

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С такой сеткой и умением играть на траве Мирре всё равно ничего не светило.... Пусть получше подготовится к американскому харду.
Честно, ожидаемо, сетка в этот раз не фонтан, плюс, конечно, победа Ролан-горррос её неизбежно расслабила, но и концовку третьего сета, конечно, сыграла очень небрежно, хотя и отыграла кучу матчболов, но свою подачу-то всё равно тут же проиграла, но надо честно сказать, Крейчиковой, конечно, очень везло на нетболлах)))
С сеткой не повезло + не готова совсем была, только один матч на траве был до Уима! Так что тут ничего удивительного!
Жалко, но очевидно переход на траву даётся ей тяжело
Поэтому куда более жалко было бы без РГ
Сколько везения конечно было у Крейчиковой в этом матче, каждый удар на отмашь все по линиям, возможно это просто был ее день сегодня поэтому так и случилось, цепляла все линии на фоне Мирры которая много ошибалась + подача пропала после первого сета
ну и ладно, не стоит много требовать от 19 летней девушки, покажет еще себя на других турнирах
это было предсказуемо, женский тур он такой
выиграла на медленных кортах, хотя предпосылок к этому объективно было мало но
спустя всего месяц на быстрых, более удобных кортах случился ранний провал
именно на таком нелогичном равновесии и балансирует женский тур
Гауфф и Андреева побеждают на грунте, Швентек на траве, Свитолина вообще никогда и ничего не выигрывает, это гармоничный женский хаос
Ничего, достойно выступила, не повезло с сеткой дважды: при посеве и в последней игре... Всё равно молодец Мирра
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