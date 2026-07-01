Андреева проиграла во втором круге «Большого шлема» впервые с 2024-го
Мирра Андреева вылетела во втором круге «Уимблдона». Она уступила чемпионке «Уимблдона»-2024 Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 5:7, 4:6. Проигрывая 3:5 она ушла с шести матчболов на подаче чешки. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.
Чемпионка «Ролан Гаррос» выбыла раньше третьего круга на «Большом шлеме» впервые с US Open-2024. Ее баланс на этой стадии «Больших шлемов» стал 10:3.
В прошлом году на «Уимблдоне» россиянка дошла до четвертьфинала.
Крейчикова третий год подряд доходит в Лондоне как минимум до 1/16 финала. За выход во вторую неделю чешка поборется с Николой Бартунковой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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